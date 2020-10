Dr. Samuel protocola indicação para que convênio do Ipesaúde não seja cancelado

07/10/20 - 13:57:35

Após os servidores de Nossa Senhora do Socorro e Itaporanga terem os serviços ofertados pelo Instituto de Promoção e de Assistência à Saúde de Servidores do Estado de Sergipe (Ipesaúde) suspensos por causa da não renovação de convênios, o deputado estadual Dr. Samuel Carvalho (Cidadania 23) se reuniu na manhã desta quarta-feira (7) com o presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), deputado Luciano Bispo (MDB), e o diretor-presidente do Ipesaúde, Christian Oliveira, para buscar solução com relação ao problema.

Segundo Dr. Samuel, é um absurdo que em plena pandemia, as prefeituras não tenham renovado com o Ipesaúde. “Infelizmente esses dias os servidores de Socorro e Itaporanga tiveram uma triste notícia sobre o cancelamento do plano de saúde por ausência das certidões negativas das gestões municipais. Pessoas que estavam na fila aguardando exames tiveram que cancelar. É inadmissível que o servidor público sofra ainda mais no meio de uma pandemia por conta da irresponsabilidade das prefeituras”, afirmou.

Através da reunião, os deputados e o diretor-presidente do Ipesaúde encontraram uma solução. “Por se tratar de competência privativa do governador, solicitamos que seja enviado para a Alese um Projeto de Lei (PL), para alterar o art. 4º da Lei 5853/2006. Alterando esse artigo, existe a possibilidade do não cancelamento do plano de saúde em virtude da ausência de certidões. A prefeitura não repassa nada para o Ipesaúde, quem paga é o próprio servidor descontado em seu contracheque. Por essa razão, acabamos de protocolar uma indicação em caráter de urgência para que o governador possa mandar um PL para resolver esse problema e ajudar todos os servidores”, pontuou.

Por: Assessoria

Foto: Joel Luiz