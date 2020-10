Edvaldo e Katarina discutem programa de governo com a juventude

07/10/20 - 13:08:29

O prefeito Edvaldo Nogueira, candidato à reeleição pelo PDT, e sua vice, a delegada Katarina Feitoza, participaram, nesta quarta-feira, 7, de mais uma reunião temática para aprofundar as discussões do Programa de Governo. Desta vez, eles se reuniram com dirigentes de movimentos de juventude. Além de apresentar as propostas pensadas para a futura gestão, Edvaldo e Katarina receberam um documento com proposições do Conselho de Políticas Públicas de Juventude do Estado.

No Programa de Governo de Edvaldo e Katarina, já estão inseridos os seguintes compromissos: criação de um um banco de empregos, ampliação de programas de estágio, criação de um aplicativo com informações sobre programas e ações voltadas para a juventude, reformulação dos programas de qualificação de mãos de obra e empregabilidade com foco no empreendedorismo para a juventude e da qualificação da mulher, criação de um programa de inclusão digital, robótica e automação nas escolas e cursos, implantação de um programa de enfrentamento às drogas e de atenção à sexualidade consciente, além do fomento ao esporte e à cultura.

“A discussão do nosso Programa de Governo é coletiva. É um trabalho que se iniciou na elaboração do documento que registramos na Justiça Eleitoral e que prossegue agora com estas reuniões temáticas, para que mais pessoas sejam ouvidas e contribuam com o que queremos realizar na cidade”, explicou o prefeito, que se declarou um entusiasta dos movimentos de juventude. “Meu carinho por todos vocês é muito grande, pois foi pelos movimentos de juventude que iniciei a minha trajetória política. Lembro da minha história e me enxergo em cada um que está aqui e tem vontade de construir uma cidade melhor”, afirmou.

Da mesma forma, a candidata à vice-prefeita se disse muito feliz em poder participar do encontro e ouvir as sugestões dos jovens de Aracaju para a futura gestão. “Dialogar com os jovens renova os nossos compromissos, amplia a nossa visão de mundo e nos impulsiona a fazer mais e melhor pela cidade”, disse ela, que fez ainda uma defesa enfática do empoderamento feminino. “Precisamos ter este sentimento de empoderamento, de ocupação dos espaços, de igualdade, de oportunidades”, frisou.

Novas propostas

No encontro, o presidente do Conselho Estadual de Juventude, Jonathan Santos Hora, elogiou as iniciativas já presentes no Programa de Governo de Edvaldo e Katarina e entregou aos candidatos o documento “Pacto pela Juventude”, que sugere a construção conjunta de uma agenda pública de juventude de modo a garantir os direitos dos aracajuanos de 15 a 29 anos.

Entre as propostas estão a elaboração e aprovação do Plano Municipal de Juventude, melhorias na Educação, criação de programas de inserção juvenil no mercado de trabalho, promoção da saúde integral, enfrentamento à violência e mais acesso à cultura, esporte e lazer.

Novas reuniões serão realizadas com a juventude e a equipe do Programa de Governo de Edvaldo e Katarina para que sejam todas as ideias sejam avaliadas e alinhadas, para posterior inclusão entre os compromissos da futura administração.

Por Valter Lima

Foto: Ana Lícia Menezes