Evenilson Santana: É desafio que fala, né? Então, “vamos pra briga!”

07/10/20 - 09:27:11

O jornalista Evenilson Santana, o “Mike Tyson” está de volta à telinha, agora em Pernambuco. A partir desta terça-feira (13), o apresentador passa a comandar o Balanço Geral Manhã pela @tvclubeoficial @recordtvoficial.

O jornalista, antes mesmo de iniciar a sua participação no Balanço Geral da Record, mostrou a sua gratidão pela oportunidade. “A minha gratidão a Deus pela oportunidade, à família pela compreensão, aos amigos pela torcida e a toda direção da emissora pela confiança, bem como aos novos colegas de trabalho pela receptividade. Desde já, deixo um forte abraço pra essa gente querida de Pernambuco. Espero contar com a audiência de todos e, aos poucos, estabelecermos a melhor relação em prol de um jornalismo cidadão que tem a força do povo”, disse Evenilson.

Por fim, o jornalista agradeceu à direção da Aperipê TV e demais colegas da emissora, onde pude atuar nesse último ano, o meu muito obrigado pela saudável relação que estabelecemos..