Ex-BBB Gizelly faz combo de procedimentos, com botox e fios sob a pele. Ex-sister do ‘BBB 20’ aplicou botox, fez microagulhamento e até aplicou fios de PDO para tirar marcas de expressão

07/10/20 - 00:18:22

A ex-BBB Gizelly Bicalho esteve em uma clínica estética, na terça-feira (6), e se submeteu a uma série de procedimentos estéticos para tirar marcas de expressão e dar aquela revitalizada na pele.

A advogada dividiu com seus fãs em seu Instagram Stories vídeos recorrendo a aplicação de botox na testa, microagulhamento no rosto para regenerar a pele e ainda aplicou fios de polidioxanona (PDO), que ajuda a tirar marcas de expressão.

“Vou contar pra vocês todos os procedimentos que vou fazer, mas tudo bem suave, do jeito que gosto. Depois vou fazer foto de quando saí do BBB e de como vai ficar meu rosto”, explicou Gizelly, que fez passo a passo de tudo que fez na clínica.

“Começando pelo botox, pontinhos estão ali, não sinto dor. Só na testa, viu, gente?!”, contou a ex-sister. “No meio das sobrancelhas vou colocar fios de PDO pra estimular colágeno, porque o rosto estava enrugando no meio. Agora vou fazer procedimento no pescoço, no cantinho”, contou Gizelly.