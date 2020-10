Indicações de Ibrain de Valmir apelam por ações para Lagarto

07/10/20 - 10:55:33

O deputado estadual Ibrain de Valmir (PSC) apresentou três indicações que foram apreciadas e aprovadas pelos demais parlamentares da Assembleia Legislativa, por unanimidade. Nas três propostas, o parlamentar faz apelos ao governo do Estado no sentido de garantir ações que beneficiem o povo lagartense.

“Nossas indicações reforçam nosso compromisso em cuidar do povo lagartense. Na primeira delas estamos apelando ao governo por uma Casa de Apoio no nosso município para a gente ter um cuidado maior com os jovens que ficaram depressivos ou que agravam o estado de saúde durante esta pandemia. Temos que ficar atentos a eles”, explicou o deputado.

Em seguida, Ibrain de Valmir também se revelou preocupado com os pacientes com câncer no município. “Também estou buscando junto ao governo uma Unidade de Tratamento Primário para pacientes com suspeita de câncer na cidade de Lagarto. O objetivo principal é garantir o acolhimento dessas pessoas e promover o início imediato do tratamento”.

Por fim, Ibrain de Valmir externou sua preocupação com o futuro dos mais jovens. “Outra demanda muito grande dos jovens da nossa região Centro-Sul pela instalação de um Polo Especializado em Cursos Profissionalizantes. Faço este apelo ao governador porque vai beneficiar os jovens em idade de ingressar no mercado de trabalho”.

Foto Jadilson Simões

Da Assessoria de Imprensa