Ipesaúde pede apoio da Alese para ampliar convênio

07/10/20 - 13:49:10

O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado Luciano Bispo (MDB) e o deputado Dr. Samuel Carvalho (CIDADANIA) receberam na manhã desta quarta-feira, 7, a visita do diretor-presidente do Instituto de Promoção e de Assistência à Saúde de Servidores do Estado de Sergipe, Christian Oliveira. O objetivo foi discutir a ampliação do convênio entre o Ipesaúde e as prefeituras, visando beneficiar um número maior de segurados.

“Discutimos a alteração legislativa que permita o restabelecimento do convênio com a Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro e a possibilidade da extensão do credenciamento de todos os municípios sergipanos ao Ipesaúde. Provavelmente na próxima semana nós teremos o dispositivo legal que permitirá essa ampliação”, esclarece Crhistian Oliveira.

Ele também falou sobre os avanços no Instituto de Promoção e de Assistência à Saúde. “O crescimento vem acontecendo não só nas possibilidades financeiras; na oferta de serviços, mas fundamentalmente na sua imagem. O Ipes cada vez mais se configura como o maior plano de saúde do estado de Sergipe”, garante.

O presidente Luciano Bispo ressaltou que a Assembleia Legislativa irá analisar a proposta o mais rápido possivel. “O importante é beneficiar os servidores das prefeituras em todo o estado de Sergipe. Estamos à disposição e os deputados irão analisar a solicitação do Ipes, tão logo o encaminhamento seja feito”, afirma.

Foto: Joel Luiz

Por Aldaci de Souza