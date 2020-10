MAIS UM MOTOCICLISTA MORRE APÓS SE ENVOLVER EM ACIDENTE COM CARRO

07/10/20 - 14:09:35

Mais um motociclista morreu, na manhã desta quarta-feira (7), na Rodovia Lourival Baptista, entre os municípios de Salgado e Lagarto, após se envolver em um acidente com um veículo de passeio.

As informações são de que uma equipe do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv), esteve no local e acionou o Serviço Móvel de Urgência (Samu), que constatou o óbito.