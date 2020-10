Márcio Macedo realiza carreata em bairros da zona norte de Aracaju

*Moradores dos bairros Coqueiral, Porto D’antas e do Conjunto Senador José Eduardo Dutra foram às ruas para celebrar o retorno do PT

Sorrisos escancarados, acenos e olhos cheios de esperança. Assim tem sido a recepção dos aracajuanos e aracajuanas em cada canto da cidade. Nos bairros Coqueiral, Porto D’antas e no Conjunto Senador José Eduardo Dutra lugar, ambos na Zona Norte da capital, a Carreata 13 percorreu, na noite desta terça-feira, 06, as ruas levando os compromissos do PT às comunidades locais e, na oportunidade, o candidato a prefeito de Aracaju, Márcio Macêdo (PT), foi saudado com entusiasmo pela população. A vice-governadora de Sergipe, Eliane Aquino, também esteve presente.

Emocionado com a recepção das pessoas, principalmente as crianças e os idosos, Márcio cumprimentou os moradores e reconheceu a necessidade de investimentos na região, sobretudo pela relevância que a comunidade tem para a cidade. Ele também agradeceu pela recepção calorosa. “Essa é a alegria de quem sabe que é o PT quem sempre defende o povo. O sorriso de quem sabe que terá dois professores na Prefeitura para cuidar da educação básica, valorizar os servidores e retirar Aracaju do último lugar no IDEB. É a alegria de quem carrega a esperança de uma vida melhor, com participação do povo nas decisões da Prefeitura. Chega de saudade, Aracaju. Nós vamos resgatar o desenvolvimento da nossa cidade. Enquanto o PT, com Déda, garantiu recursos para o pagamento da aposentadoria, Edvaldo encerrou a contribuição da Prefeitura para a previdência. Basta de abandono. Vamos fazer Aracaju feliz de novo”, discursou.

No Conjunto Senador José Eduardo Dutra, Márcio assumiu alguns compromissos, a exemplo da construção de quadra esportiva, além de construção e revitalização de praças e habitação. “O conjunto, que leva o nome do meu irmão, meu compadre, Senador José Eduardo Dutra, é muito especial para mim. A recepção é sempre calorosa. Estou profundamente emocionado. A esperança está viva. Esse é o time do 13, o time que luta pelo povo, que defende os direitos dos trabalhadores. Seguiremos espalhando esperança e amor pelas ruas da cidade até chegarmos à Prefeitura e, juntos, conseguirmos mudar a vida de todos, todas e todes”, afirmou.

Eliane Aquino aproveitou o momento e ressaltou os compromissos do Partido dos Trabalhadores, trazendo à memória dos moradores as diversas ações que o PT já realizou em favor da população. “Viemos aqui para dizer que somos a turma do PT, a turma do 13, que mudou o Brasil e mudou Aracaju. Aqui é a turma que está disposta a continuar a mudar a vida da população. A gente precisa de políticas sociais que cuidem da nossa gente, para que possamos gerar emprego, dignidade e educação para a população. O PT já mostrou que sabe fazer”, disse.

Ela também destacou a atuação da militância do partido, reiterando o papel fundamental do grupo nas ações de resgate do desenvolvimento. “Essa militância que nos acompanha faz a diferença, é a militância que muita gente tem medo, é essa militância que quer a mudança de Aracaju”, acrescentou.

*Em todo o percurso, candidatas e candidatos à Câmara Municipal acompanharam a Carreata 13, a exemplo de Mano Sinho, Manu Nascimento, Zenaide, Karina Drummond, Jefferson Lima, Marcinho da Juventude e Ari da Feira do Turista.

