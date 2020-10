Maria ressalta importância de políticas públicas de orientação sobre prevenção do câncer

07/10/20 - 11:06:22

A deputada estadual Maria Mendonça (PSDB) destacou a importância do poder público implementar políticas públicas de orientação sobre a prevenção e tratamento do câncer. “Essas políticas vêm na perspectiva de garantir cidadania e dignidade a essa população que sofre muito desde a descoberta da doença e, em geral, enfrenta verdadeira via-crúcis para ter acesso ao tratamento”, afirmou, ao o destacar as iniciativas da colega deputada Goretti Reis, através da Procuradoria da Mulher, dentro da programação do Outubro Rosa.

Maria é autora de diversas propostas que tratam sobre a saúde da mulher. Dentre elas está o Projeto de Lei 272/2003, transformado na Lei 5.050/2003 que a concede o direito a uma folga anual para realização de exames de controle do câncer de mama e do colo do útero.

Outra iniciativa da deputada, é a Indicação 331/2015, que trata da realização de uma campanha informativa, elaborada pelo Estado, sobre a obrigatoriedade de cirurgia plástica reparadora de mama para pacientes vítimas de câncer de mama. “Quando as mulheres retiram a mama por conta de uma neoplasia maligna, ela sofre, ainda mais, por que vai junto o que sobrou da sua autoestima. Garantir essa cirurgia reparadora, é resgatar a autoconfiança dessa mulher que já enfrenta o drama da doença”.

Assessoria Parlamentar deputada Maria Mendonça