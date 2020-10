NEP itinerante do Samu capacitará servidores das bases do interior

07/10/20 - 16:21:21

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), por meio do Núcleo de Educação Permanente (NEP), deu início à capacitação dos servidores das bases do interior, através ‘ NEP itinerante’. Para o gerente, kelson Santos Rozário, essa nova ação tem por objetivo integrar e compartilhar conhecimento para continuar prestando um serviço de qualidade à população.

“Vamos oferecer a capacitação com todos os equipamentos necessários. Os encontros acontecerão nas principais bases, nas qual reuniremos os nossos servidores para fazer essa mobilização nas regionais, Estaremos com toda equipe do NEP entre eles médicos, enfermeiros, condutores e técnicos onde prestaremos todo um treinamento com simulações realísticas. A Superintendente do Samu, Karina Mendonça, deu total apoio, tendo em vista que era um anseio dela e dos servidores há muitos anos colocar esse projeto em prática”, relatou.

Segundo Rozário, nesse primeiro momento o núcleo irá conhecer as bases, entender as estratégias, mostrar a todos como serão feitas as ações, fazer o calendário que será mensal para que os servidores possam se preparar com antecedência. “As viagens começaram a ser realizada na terça-feira, 06, na cidade de Estância, Lagarto e Itabaiana no qual foi observada a questão da estrutura para que possa ser prestado um serviço com qualidade e conforto para os servidores. No início de novembro começam as capacitações e os treinamentos, que serão contínuos”, concluiu.

Fonte e foto assessoria