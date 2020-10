PC prende homem que “auxiliava” vítimas de roubo de carro e levantava as informações

07/10/20 - 16:41:58

A Divisão de Roubos e Furtos de Veículos (DRFV) divulgou nesta quarta-feira (07), a prisão de Jorge Luiz de Jesus Santos, pela participação na subtração de um veículo Hyundai/Hb20 no dia 10 de agosto de 2016 no bairro Jardins, Zona Sul da capital sergipana.

Segundo a delegada Aliete Maria, o motorista de aplicativo preso no dia de ontem, participava de um grupo criminoso especializado em roubos de veículos e era o responsável por “auxiliar” as vítimas, quando estas eram libertadas pelo assaltante, fingindo ajudá-las, com intuito de colher informações acerca de possível rastreador encontrado no carro roubado.

Após a coleta das evidências, a Polícia Civil representou pela prisão do suspeito, o que foi acolhido pelo Poder Judiciário e expedido o respectivo Mandado de Prisão, tendo sido cumprido nesta segunda-feira.

“Quanto ao coautor do crime, foi morto, por disparos de arma de fogo, no decorrer das investigações”, pontua a delegada.

Destacamos a importância da sociedade colaborar com informações por meio do Disque-Denúncia (181), pois o sigilo do denunciado é resguardado.

SSP