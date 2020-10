POLÍCIA CIVIL DE LAGARTO PRENDE ACUSADO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL

07/10/20 - 07:32:39

Policiais civis de Lagarto, lotados na Delegacia de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV) e nas 1ª e 2ª divisões da Delegacia Regional de Lagarto deram cumprimento a um mandado de prisão definitiva pelo crime de estupro de vulnerável. A detenção ocorreu na tarde dessa terça-feira (06), em São Domingos.

Segundo informações repassadas pela DAGV, o trabalho em parceria com as outras unidades policiais de Lagarto foi essencial à localização do acusado, que tinha fugido da cidade desde a sua condenação. Ele estava foragido desde 2018.

Com a informação de que o homem estaria na cidade de São Domingos, as equipes policiais foram a campo e o encontraram, obtendo êxito no cumprimendo do mandado de prisão definitiva.

Fonte e foto SSP