“Recuo” de Moro na política deixa Bolsonaro como favorito para 2022

07/10/20 - 10:45:19

Faltando dois anos para a eleição presidencial de 2022, eis que a colunista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, trouxe uma informação nessa terça-feira (6) que, na leitura deste jornalista sergipano, praticamente encaminha uma provável reeleição do atual presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido): segundo a comunicadora, o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, estaria sendo pressionado por seus familiares para deixar o Brasil e recuar de qualquer pretensão política.

Em qualquer levantamento feito no País, na atualidade, independente do instituto de pesquisa, há sempre um cenário com Bolsonaro a frente e com o ex-ministro Moro como o segundo nome melhor posicionado. Mesmo sem filiação partidária, o magistrado conquistou o respeito e a confiança de uma parcela significativa da população, que o queria candidato à presidência da República já em 2018, quando ele decidiu não disputar aquela eleição.

Após o rompimento político com Bolsonaro, Moro perdeu a simpatia de uma grande parcela do eleitorado que opta por acompanhar o presidente; e ganhou ainda mais a “antipatia” dos partidos de esquerda, em especial, do Partido dos Trabalhadores, onde liderados pelo ex-presidente Lula – julgado, condenado e inelegível – não o perdoam e nem o querem por perto. Politicamente falando, Moro deixou a situação e não encontrou “abrigo” entre os que fazem oposição…

Com Lula legalmente fora de combate e com Moro “de saída” do Brasil, para este colunista não existe ainda pronto um nome com capacidade administrativa e densidade eleitoral capaz de derrotar o presidente Bolsonaro nas urnas. O PT, que deve insistir no “insosso” Fernando Haddad ou até apostar no governador Flávio Dino (PCdoB/MA), pode terminar o processo eleitoral de 2020, com um resultado desastroso, sobretudo na região Nordeste, onde sempre predominou.

Os mesmos levantamentos realizados no País até agora, revelam um cenário sem Sérgio Moro ainda mais tranquilo para Jair Bolsonaro, que já melhorou seu relacionamento com o Congresso Nacional e com o Poder Judiciário. Isso pode ter uma grande influência nas bancadas federais dos Estados, como em Sergipe, por exemplo, onde a maioria certamente tentará uma aproximação (ou reaproximação) com o presidente da República…

Para quem não acreditava que Bolsonaro se elegeria presidente, para quem chegou a apostar que ele não completava um ano de governo, e até para quem tinha “certeza” de que ele não resistiria ao impeachment no pós-pandemia, hoje pode começar a refletir e fazer a leitura mais aberta do cenário, sem se deixar levar pela “grande mídia” pela “onda fake” que ganhou espaço nas redes sociais. Bolsonaro vai vendo sua popularidade subindo cada vez mais e seus principais adversários “sucumbindo”…

Veja essa!

Desabafo do ex-deputado, pai e político mais do que experiente e que bem conhece a política de Sergipe, Reinaldo Moura, em suas redes sociais: “A quem interessar possa! Se o cara é candidato, já foi muito ajudado por você, em ‘casa’ pede seu voto, mas na rua tem vergonha de dizer que tem o seu apoio, tem vergonha de aparecer com você numa foto e não lhe convida para nada que seja público, com certeza quem não tem vergonha é você! Se fizer comigo eu mando ele a M….e vou cuidar da minha vida”.

E essa!

Antes de concluir, Reinaldo ainda avisa para não lhe perguntarem “quem é ou quem são”, mas deixa no ar que “ao ler essa postagem com certeza a carapuça vai se encaixar”. Tá danado o “REI” e com toda razão, diga-se de passagem. Não há sentimento pior no mundo do que a “ingratidão dos homens”! Tem gente que, até hoje, se beneficia dos “tempos” com os “Francos”, os “Alves”, os “Dédas” e os “Mouras”, mas prefere se esconder! Ou é “covardia” ou é “mediocridade”. Uma lástima!

Fala gaiato!

Ao ler a postagem de Reinaldo Moura, um “gaiato” beliscou este colunista “cravando” um nome com sobrenome, um endereço, lembrando até de uma “Torre”! Vôti! Este colunista até agora não “decifrou” este mistério, mas há quem diga que, o desabafo do Rei é apenas “um”, dos que existem por aí! A política tem dessas coisas, infelizmente! Mas o “gaiato” prometeu que, em breve, vai dar “nome aos bois”…

Exclusiva!

Coisa de um órgão público em Sergipe: já está sob investigação uma denúncia sigilosa informando supostas irregularidades supostamente praticadas por um gerente de serviços que, ao contratar a empresa vencedora da licitação que tem sede na Bahia, para uma ação específica, conseguiu “emplacar” seu irmão nessa empresa para a execução do contrato, ou seja, fica tudo em casa! Isso traz a tona dois irmãos que marcaram época na tv brasileira: Armando e Rolando Lero! Galeguinho, galeguinho…

Bomba!

O Ministério Público Federal (MPF) formalizou denuncia junto ao Ministério Público Estadual informando suposta irregularidade consistente no desvio e acúmulo de função por parte da Superintendente do Samu Estadual, Karina Andrade de Mendonça, bem como o suposto recebimento de vantagens indevidas por profissionais do Samu Estadual. A Secretaria de Estado da Saúde já está sendo notificada para se manifestar e dar maiores explicações e, se for o caso, instaurar um procedimento.

Documentos exigidos

O Ministério Público Estadual aproveita para solicitar, da Secretaria de Estado da Saúde, além da verificação sobre a existência de possíveis elementos, a ficha funcional da servidora Karina Andrade de Mendonça; portarias que disponham acerca de suas nomeações/exonerações; seus locais de lotação; fichas financeiras dos últimos cinco anos; bem como o controle de frequência. Sei não…

Secretários na AL

Os deputados estaduais Zezinho Guimarães (MDB) e Georgeo Passos (Cidadania) manifestaram um apela à Mesa Diretora pela vinda dos secretários de Estado da Fazenda e do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia, dentro da maior brevidade, para que ambos possam responder a questionamentos dos parlamentares. A solicitação foi feita na sessão mista da Alese dessa terça-feira (6).

Fala Zezinho!

Zezinho Guimarães fez o apelo para que a presidente da Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e Tributação, deputada Diná Almeida (PODE), tente agendar a vinda do secretário da Fazenda à Alese para a prestação de contas constitucional referente ao 2º quadrimestre de 2020. “Esse período foi concluído no final de agosto, já temos mais de 35 dias e é preciso que se cumpra a legislação, se agendando a vinda do secretário, caso contrário nós vamos acumular e fazer como no passado, quando a gente encerrava o ano sem sequer ter ouvido e se inteirado sobre a situação financeira do Estado”, cobrou Guimarães.

Fala Georgeo!

Por sua vez, Georgeo Passos disse que se somava à cobrança e não apenas para discutir a prestação de contas do 2º quadrimestre. “Existe um decreto de Estado de Calamidade Pública aprovado por unanimidade por esta Casa criando uma Comissão Especial para fiscalizar as receitas e despesas do governo neste momento de pandemia, mas até o momento nem a nossa Casa está respeitando e não faz o seu papel de convocar o secretário para esclarecer o que vem sendo feito com os quase R$ 700 milhões que chegaram em receitas extras por conta da pandemia”.

Desenvolvimento Econômico

Por sua vez, Zezinho Guimarães aproveitou para cobrar a vinda do secretário do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia, cujo requerimento já foi aprovado pelo plenário da Alese. “Estamos vivendo em uma situação muito delicada para Sergipe e para o Brasil e nós precisamos ouvir do secretário encarregado pela Pasta sobre as suas ações e ideias em desenvolvimento para amenizar a situação dos sergipanos no pós-pandemia”.

Centro-Sul

O deputado Georgeo Passos fez também um apelo por obras do governo do Estado que estão sendo realizadas nos municípios da região Centro-Sul e em Ribeirópolis. O parlamentar explicou que recebeu uma demanda de um vereador de Lagarto solicitando ao D.E.R. que intensifique a fiscalização da obra de recuperação da rodovia que liga os municípios de Tobias Barreto a Riachão do Dantas. “Queremos chamar a atenção para a falta de sinalização por parte da empresa responsável por aquela obra. Já temos os registros de acidentes que estão ocorrendo por lá”.

Alô Ribeirópolis!

Em seguida, Georgeo também fez um apelo sobre a obra de recuperação da rodovia que liga o município de Ribeirópolis ao povoado Serra do Machado. “É a empresa Torre quem está executando aquela obra e a gente lembra que, nas margens da rodovia, passa a tubulação da adutora da DESO e, com o alargamento da pista, canos são rompidos e fica o desabastecimento de água para a região”.

Cidades desabastecidas

“A gente esperava por um melhor planejamento por parte do governo, porque quando há um rompimento da adutora, o volume de água é grande e até o reparo ser feito, as cidades ficam desabastecidas. A gente chama a atenção da Secretaria de Infraestrutura porque isso atrapalha até o andamento da obra”, disse Georgeo, parabenizado a deputada Goretti Reis (PSD) pela exposição feita anteriormente sobre o “Outubro Rosa”.

Zezinho Guimarães

O deputado Zezinho Guimarães pediu para se manifestar sobre a questão das rodovias, para também fazer um apelo para a Prefeitura de Aracaju, através da Emurb. “Essa falta de planejamento comentada pelo colega deputado Georgeo Passos também acontece nas obras em Aracaju. Na avenida Hermes Fontes estamos assistindo os empresários em pânico porque após meses com tudo fechado com aquela obra e a pandemia, agora estão esburacando as calçadas das lojas”.

Insensibilidade da PMA

Segundo o deputado a reclamação dos empresários da região tem sido constante e a prefeitura deveria ter feito esse serviço, paralelamente, aos trabalhos da obra na Avenida. “Deviam ter se planejado para fazer essa adequação no mesmo tempo. Os empresários ficaram seis meses sem poder receber seus clientes e, agora, justamente na retomada, a PMA está quebrando as calçadas. É uma falta de sensibilidade, logo agora que as coisas estão voltando. Não se preocupam com quem gera emprego e renda. Isso precisa ser revisto urgentemente, caso contrário, esses empresários não vão resistir a essa falta de planejamento”.

Iran Barbosa I

O deputado estadual Iran Barbosa (PT) defendeu que os artistas sergipanos sejam ouvidos pelo Governo do Estado, através da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), sobre os critérios para o repasse dos recursos provenientes da Lei Aldir Blanc, que é uma Lei de Emergência Cultural com o objetivo de auxiliar os trabalhadores da Cultura e dos espaços culturais brasileiros no período de isolamento social, ocasionado pela pandemia da COVID-19.

Iran Barbosa II

A Funcap lançou, recentemente, dois editais, no valor de R$ 6 milhões, com a abertura de inscrições, para a oferta de 287 vagas no “Prêmio para Produção e Exibição Cultural” e 358 vagas para o “Prêmio de Cultura Popular, Patrimônio Cultural e Economia Criativa”. “Quero me somar com a preocupação dos trabalhadores da área de Cultura. Foram lançados dois editais, mas várias entidades e artistas estão levantando um conjunto grande de problemas já identificados”.

Lei Aldir Blanc

Segundo o deputado, em junho passado, os artistas chegaram a apresentar um Plano de Implementação da Lei Aldir Blanc. “Precisamos garantir a utilização democrática e o acesso a estes recursos. Era necessário que o governo ouvisse os interessados, que são os agentes de Cultura, os trabalhadores e artistas. Eles apresentaram um plano já com sugestões, dentre elas, com editais específicos para cada área, mas do jeito que foi feito não fica muito identificado sobre qual a proporção do investimento a ser feito. Eles queriam um tratamento específico para cada área”.

Tem que dialogar

Por fim, Iran Barbosa reforçou a necessidade do diálogo com os artistas na elaboração dos editais e disse apostar na sensibilidade do governo e da Funcap, no sentido de ouvir os apelos de todos os setores. “Que a gente consiga rever estes editais de uma forma mais ágil e adequada, para fazer com que os recursos conquistados com tanta luta possam incentivar um pouco o setor cultural tão combalido por esta pandemia, sendo o primeiro atingido e o último a voltar”.

Maria Mendonça I

A deputada estadual Maria Mendonça (PSDB) participou da sessão mista da Assembleia Legislativa para parabenizar a colega e deputada Goretti Reis (PSD), pela exposição feita anteriormente sobre o “Outubro Rosa”, e também para destacar outras ações de seu mandato de promoção e conscientização sobre o tema.

Maria Mendonça II

“O Outubro Rosa é uma política social importar para a prevenção e os cuidados necessários do câncer de mama. Nosso mandato encaminhou solicitações ao governo para realizasse uma campanha informativa sobre a obrigatoriedade de cirurgia reparadora da mama em pacientes vítimas do câncer”, destacou a deputada.

Maria Mendonça III

Em seguida, ela citou outra ação de seu mandato sobre a necessidade do governo cuidar da execução do diagnóstico do tratamento de depressão pós-parto. “Temos que conscientizar as mulheres, sobre a importância do autoexame que é fundamental. Quanto mais cedo descoberto e tratado o câncer, mais chances de cura! Temos que orientar tantos as mulheres quanto aos homens, sobre a necessidade da prevenção”.

Dilson de Agripino I

O deputado estadual Dilson de Agripino (PPS) participou da sessão mista da Assembleia Legislativa para pedir à Mesa Diretora que coloque em votação uma indicação de sua autoria sobre a duplicação e iluminação do trecho da rodovia estadual que dá acesso ao município de Tobias Barreto.

Dilson de Agripino II

“Estou tratando nessa indicação do trecho da ponte até os conjuntos Agripino Bernardo I, II e III. Mesmo com todas as dificuldades, o governador já iniciou a obra de recuperação da obra da rodovia que liga Tobias a Riachão do Dantas. E nós apelamos pela votação desta indicação porque temos um fluxo muito grande nos Agripinos de motocicletas e bicicletas que vão para o centro de Tobias Barreto”, solicitou o deputado.

Dilson de Agripino III

Em seguida, Dilson de Agripino felicitou o governador pela conquista dos R$ 330 milhões para a recuperação de, aproximadamente, 440 km de rodovias estaduais. “Peço a atenção do governo para as rodovias que ligam Tobias Barreto a Itabaianinha e Umbaúba, até a BR-101; e da rodovia que liga Tobias Barreto a Poço Verde”.

Luciano Bispo I

Um grupo de oficiais da Polícia Militar de Sergipe veio à Assembleia Legislativa, na manhã dessa terça-feira (6), para prestar uma homenagem ao presidente da Alese, deputado estadual Luciano Bispo (MDB), pelo empenho em todas as causas relacionadas aos policiais militares. Falando em nome do grupo, o tenente Carlos Jesus explicou que aquele era um pequeno gesto de gratidão dos novos oficiais da PM pelo comprometimento em resolver as questões relacionadas à PM.

Luciano Bispo II

“Esse gesto nosso é de profunda gratidão a esta Casa e ao deputado Luciano Bispo que sempre deixou as portas abertas para a Polícia Militar. É sempre muito bom a gente ter alguém que se preocupa com os militares, em especial, com os oficiais. Em todos os projetos enviados para esta Casa ele não mede esforços para sempre buscar melhorias para a nossa classe. Esse é um gesto simbólico para externar nossa gratidão”, pontuou o tenente Carlos Jesus.

Luciano Bispo III

Por sua vez, o deputado Luciano Bispo não escondeu a satisfação pelo reconhecimento dos oficiais da Polícia Militar e dividiu a homenagem com o governo do Estado e toda a Assembleia Legislativa. “Os oficiais vieram agradecer a Alese e me escolheram para homenagear pelo crescimento nas carreiras deles. Acho que esse reconhecimento também vale para o governador Belivaldo Chagas, para o também deputado Capitão Samuel (PSC) e os demais parlamentares que fazem a Alese. Estou muito feliz e grato com esse gesto desses homens que tão bem cuidam do povo sergipano”.

Pauta Alese I

Os deputados estaduais voltam a se reunir, em ambiente misto, na manhã desta quarta-feira (7) em mais uma sessão remota, por conta do novo coronavírus (COVID-19). Na tarde dessa terça-feira (6), o presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Luciano Bispo (MDB), em entendimento entre os líderes da situação e da oposição, definiu a pauta de votação para a sessão deliberativa.

Pauta Alese II

Durante a sessão desta quarta-feira os parlamentares vão apreciar e votar a Moção de Aplausos da deputada estadual Goretti Reis (PSD) à Universidade Federal de Sergipe (UFS) pela classificação de ter ficado entre as oito melhores universidades do País e como a melhor do Nordeste;

Pauta Alese III

Também será apreciada uma Moção de Aplausos da deputada Maria Mendonça (PSDB) para os integrantes do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe, por intermédio do Coronel Alexandre José Alves da Silva, Comandante-Geral da Briosa Corporação, pela criação do Comitê de Gestão de Políticas Públicas para a Mulher Bombeira Militar.

Em uma terceira Moção de Aplausos, agora de autoria do deputado estadual Doutor Samuel Carvalho (Cidadania), ele confere à Câmara Federal pela votação e aprovação do projeto de lei nº 6.407/13 que dispõe sobre as medidas para fomentar a Indústria de Gás Natural e altera a Lei nº 11.909/2009.

Indicações I

De autoria do deputado estadual Adaílton Martins (PSD) será apreciada uma indicação em que ele solicita ao superintendente regional do DNIT em Sergipe para viabilizar a colocação de placas de identificação de municípios, na BR-101, Trevo de acesso ao município de Santo Amaro das Brotas e Porto de Sergipe. De autoria do deputado Luciano Pimentel (PSB) será apreciada uma indicação em que ele solicita ao governador para viabilizar a recuperação asfáltica da rodovia SE-170, no trecho que liga os municípios de Feira Nova a Graccho Cardoso.

Indicações II

Do deputado Dilson de Agripino (PPS) entra na pauta uma indicação em que ele solicita ao governador para viabilizar a duplicação e iluminação pública da entrada da cidade de Tobias Barreto, 2ª e 3ª etapas, aditando a obra de restauração da rodovia que liga os municípios de Tobias Barreto a Riachão do Dantas e Lagarto.

Kitty Lima

Da deputada Kitty Lima (Cidadania) serão apreciadas duas indicações: uma em que ela solicita à ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para a realização de um zoneamento para o plantio de Café, no município de Itaporanga d’Ajuda e região circunvizinha; em outra indicação a deputada solicita ao prefeito de Aracaju para promover uma ação que envolva campanhas educativas e fiscalização periódica em relação ao descarte incorreto de lixo na praia da Cinelândia, com instalação e manutenção de lixeiras, bem como a limpeza constante da praia.

Sargento Vieira I

O vereador de Aracaju, Sargento Vieira (Cidadania) tem sido procurado por alguns amigos servidores da Saúde do Estado que se sentem prejudicados e, até, desvalorizados, com o corte de duas gratificações pelo governo do Estado, que somam em torno de R$ 1 mil, e que serviam como uma espécie de reconhecimento pelo fato destes profissionais estarem na linha de frente do combate à pandemia do novo coronavírus (COVID-19).

Sargento Vieira II

Para Vieira, por mais que se tenha uma decisão judicial questionando a gratificação, o governo do Estado deveria ter buscado outras formas de assegurar o benefício para esses servidores, sem desmotiva-los. “Essas pessoas colocaram suas próprias vidas na frente em detrimento da sociedade. Nada mais justo do que serem valorizadas e priorizadas. Eles deram uma verdadeira prova de amor e o governo, infelizmente, não tem planejamento”.

Sargento Vieira III

Ainda segundo o vereador Sargento Vieira é preciso um pouco mais de sensibilidade do governo como um todo, e não apenas da pessoa do governador. “Se veio uma decisão judicial cortando a gratificação, era necessário agir rápido, encontrar um meio legal e enviar imediatamente para a Assembleia Legislativa. Era uma sinalização de compromisso. Mas setembro se foi e os servidores da saúde ficaram desprestigiados, sem as gratificações”.

Ibrain de Valmir I

O deputado estadual Ibrain de Valmir (PSC) apresentou três indicações que foram apreciadas e aprovadas pelos demais parlamentares da Assembleia Legislativa, por unanimidade. Nas três propostas, o parlamentar faz apelos ao governo do Estado no sentido de garantir ações que beneficiem o povo lagartense.

Ibrain de Valmir II

“Nossas indicações reforçam nosso compromisso em cuidar do povo lagartense. Na primeira delas estamos apelando ao governo por uma Casa de Apoio no nosso município para a gente ter um cuidado maior com os jovens que ficaram depressivos ou que agravam o estado de saúde durante esta pandemia. Temos que ficar atentos a eles”, explicou o deputado.

Ibrain de Valmir III

Em seguida, Ibrain de Valmir também se revelou preocupado com os pacientes com câncer no município. “Também estou buscando junto ao governo uma Unidade de Tratamento Primário para pacientes com suspeita de câncer na cidade de Lagarto. O objetivo principal é garantir o acolhimento dessas pessoas e promover o início imediato do tratamento”.

Ibrain de Valmir IV

Por fim, Ibrain de Valmir externou sua preocupação com o futuro dos mais jovens. “Outra demanda muito grande dos jovens da nossa região Centro-Sul pela instalação de um Polo Especializado em Cursos Profissionalizantes. Faço este apelo ao governador porque vai beneficiar os jovens em idade de ingressar no mercado de trabalho”.

Maria do Carmo I

A senadora Maria do Carmo Alves (DEM) considerou muito relevante a abertura de crédito extraordinário de R$ 20 bilhões para que a União conceda garantia a empréstimos feitos pelos bancos a empresas que tiveram receita bruta entre R$ 360 mil e R$ 300 milhões em 2019. O benefício está previsto na Lei 14.068/2020, aprovada fruto da Medida Provisória 977.

Maria do Carmo II

Os recursos vão para o Programa Emergencial de Acesso a Crédito, controlado pelo Ministério da Economia. No entender da senadora, são importantes fôlego para as empresas que desde março amargam sérias dificuldades impostas pela pandemia da Covid-19. “O objetivo do governo, neste momento, é, de certa forma, blindar pequenas e médias empresas afetadas pela crise econômica e sanitária gerada pelo coronavírus”, afirmou Maria.

Maria do Carmo III

Promulgada pelo presidente do Congresso nacional, Davi Alcolumbre, a Lei foi publicada no Diário Oficial da União que circulou na sexta-feira. Além de empresas, associações, fundações de direito privado e sociedades cooperativas, exceto as de crédito, poderão ter acesso ao financiamento com garantia.

R$ 5 bilhões

O crédito será utilizado para a integralização de cotas junto ao Fundo Garantidor para Investimentos (FGI), que visa a assegurar operações de crédito a pequenas e médias empresas, atendendo a demanda do Programa Emergencial de Acesso a Crédito (Peac-FGI). Maria do Carmo explicou que a ação será somada ao Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe). “A verba virá do Tesouro Nacional e o aporte inicial será de R$ 5 bilhões. As parcelas seguintes serão aprovadas de acordo com a demanda do mercado de crédito por garantias, até o limite de R$ 20 bilhões”, disse.

Zezinho Sobral I

O deputado estadual Zezinho Sobral (Pode) defendeu o Projeto de Lei nº 52/2020 que trata da implantação do programa Novo Lar, do Governo do Estado, iniciativa que tem como objetivo requalificar unidades habitacionais em situação precária de famílias de baixa renda do Estado de Sergipe. O PL visa resgatar a cidadania das comunidades através da recuperação estrutural, estética e sanitária das residências.

Zezinho Sobral II

“O Novo Lar é destinado àqueles sergipanos mais pobres e que residem em habitações que necessitam de alguma intervenção. Habitação, inclusão e cidadania são temas que defendemos e acreditamos que são necessários para a aplicação e fortalecimento de boas políticas públicas aos que mais precisam. O PL do Executivo foi aprovado na Assembleia”, afirmou o líder da bancada governista na Alese.

Novo Lar

A proposta do programa Novo Lar é alterar a realidade da população que reside em habitações insalubres. As unidades ganharão revestimento e pintura das áreas externa e interna, melhorias nas instalações sanitárias, recuperação ou troca do telhado, readequação das instalações elétricas, ligação de energia elétrica e muitos outros serviços que proporcionem melhoria na qualidade de vida de cada família residente.

Recanto do Chorinho

Depois de sete meses sem apresentações musicais, o Recanto do Chorinho tem a satisfação de ter no palco, adequado ao novo normal e todos os protocolos sanitários vigentes, o Regional Recanto do Chorinho, no próximo domingo (11). A apresentação começa às 13h e o acesso R$ 10. O Bar e Restaurante Recanto do Chorinho fica localizado no Parque da Cidade, Bairro Industrial, Zona Norte, de Aracaju. Mais informações 9 9933-1361.

Melissa do Ponto

Não é de hoje que a Melissa Rollemberg, conhecida como ‘Melissa do Ponto’ e candidata a vereadora por Aracaju, atua no ramo da defesa do serviço público e da educação. Há dois anos, fundou o ‘Clube dos 30’, grupo que defende a realização de concursos em todo o Estado e levanta a bandeira da estabilidade e pleno exercício do serviço público. Colocou o nome à disposição para um cargo na Câmara, mas já se considera uma vereadora sem mandato pelos embates que travou em nome da população sergipana.

