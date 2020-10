RioMar Aracaju celebra o mês das crianças, com exposição infantil de mesa posta

07/10/20 - 06:08:59

Para celebrar o mês das crianças com muito estilo e segurança, o RioMar Aracaju apresenta a exposição DivertidaMesa, mostra de mesas infantis com curadoria da promoter Taiana Pithon, que homenageia a pequenos influenciadores. “O nosso desejo era promover uma grande celebração à altura da criançada sergipana. Mas, temos que nos adaptar ao novo momento, onde cautela e segurança são prioridades. Em função disso, produzimos a mostra DivertidaMesa, e através dos influenciadores mirins estamos homenageando a todas as crianças.”, pontua Marianna Muniz, gerente de marketing do RioMar Aracaju.

O evento conta com a parceria de sete profissionais entre arquitetos e designers de interiores, que criaram ambientes com temas relacionados ao universo infantil. Até 20 de outubro, a mostra promete compor o espaço com cores, sabores, beleza e muita alegria. DivertidaMesa está em exposição próximo à loja Preçolândia, no segundo piso do shopping, de segunda a sábado das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h. O acesso é gratuito e o evento conta com o apoio das lojas PBKids, Preçolândia e Le Biscuit.

Café da Manhã na Primavera

Aproveitando a época, a arquiteta Renata Lopes (@renatalopes.arquiteta) criou uma mesa colorida e perfumada com as flores da primavera para homenagear as irmãs Manu e Esther. A proposta do espaço foi envolver as meninas numa confraternização cheia de alegria, colorido e a luminosidade da estação.

Mesa da Confeiteira

Já a arquiteta e designer de interiores Ana Romélia (@anaromeliaarquitetura) projetou um espaço para a mini chef confeiteira, Maria Antônia Dias. Durante a pandemia, a pequena empreendedora de apenas 10 anos transformou a brincadeira de cozinhar em um negócio lucrativo. Inspirada na história de sucesso da menina, a arquiteta montou uma mesa sóbria, com elementos requintados e recheada de doces e bolos.

Mesa Aventureiros

O talentoso ator Pedro Pithon foi homenageado pelo designer de interiores Edney Evangelista (@edneyevangelistadesigner), com uma mesa que ressalta o mundo imaginário a partir de um simples risco no papel. O trabalho de Edney retrata toda pluralidade da veia artística de Pedro, numa relação divertida entre doces, cores e mundo real versus mundo virtual.

Mesa Festa da Boneca

Para homenagear a influencer Valentina Machado, a arquiteta Rose Oliveira (@roseoliveiraarqeurb) lançou mão de um personagem adorado pela menina: A Pequena Sereia! Através dessa referência, a mesa foi idealizada utilizando elementos que remetem ao fundo do mar. Os tons vibrantes usados na composição do espaço traduzem a alegria de viver presente na essência da criança!

Mesa Piquenique dos Irmãos

Cheios de personalidade, os irmãos Júlia e Gustavo Bina, também foram homenageados com uma mesa que, além de colorida, utilizou os protagonistas da Turma da Mônica, personagens das quais as duas crianças são apaixonadas. O designer de interiores George Barbosa (@georgebarbosadesigner) usou o lúdico para convidar Júlia e Gustavo a abusar da imaginação.

Mesa Brunch das Gêmeas

Tendo como marca registrada a espirituosidade e o bom-humor, as influencers Lara e Luísa foram retratadas pela designer de interiores Lu Guedes(@luguedesinteriores). A frase “coloque amor em tudo”, que marca uma fotolegenda no IG das irmãs, norteou as escolhas das peças, cores e flores que compõem a mesa. O resultado foi um espaço repleto de boas energias, o que traduz o perfil das gêmeas tanto nas redes sociais quanto no dia a dia das meninas.

Mesa da Pequena Fashionista

A modelo Maria Fernanda teve o seu perfil homenageado pela arquiteta Flávia Barreto (@flaviabarretoarquiteta). A mesa apresenta uma decoração super alto-astral, divertida, cativante e estilosa, como é a pequena Nanda. Para compor o espaço, a arquiteta usou elementos que são um verdadeiro convite às brincadeiras de criança e à alegria de viver.

Foto: Divulgação

Lotti e Caldas Comunicacao