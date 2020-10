SAMUEL PARTICIPA DE REUNIÃO EM BRASÍLIA E TRATA SOBRE POLÍTICAS SOBRE DROGAS

07/10/20 - 20:35:28

O deputado estadual Capitão Samuel (PSC) participou, na quarta-feira (06), de uma reunião com o Secretário Nacional de Prevenção de Políticas sobre drogas, Quirino Cordeiro, e com o diretor de articulação, Eduardo Cabral. A reunião aconteceu no ministério da cidadania, em Brasília, e teve o objetivo de tratar do novo edital para vagas em comunidades terapêuticas e da política sobre drogas a ser implementada no ano que vem em todo o Brasil.

O edital foi aberto este ano, já passou pela fase de inscrições e se encontra, neste momento, em uma análise das comunidades terapêuticas de todo o Brasil.

Vale ressaltar que o orçamento para a secretaria nacional de prevenção e políticas sobre drogas está sendo discutido e deve ser encaminhado para a votação no Congresso Nacional. Outro tema debatido durante a reunião foi o fortalecimento da luta contra o Projeto de Lei nº399, que tem o objetivo de liberar o plantio da maconha no Brasil. Vale lembrar que o parlamentar faz parte da frente brasileira contra o projeto.

Na oportunidade, o secretário Quirino pediu o apoio do deputado Capitão Samuel no convencimento dos parlamentares federais sergipanos. Ele precisa aumentar o orçamento federal para a prevenção e acolhimento para os dependentes químicos.