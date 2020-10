Sebrae oferece capacitações gratuitas para microempreendedores individuais

07/10/20 - 13:17:04

Trilha conta com sete oficinas online sobre temas relacionados à gestão empresarial

O Sebrae elaborou neste mês de outubro um programa de capacitações online destinado aos microempreendedores individuais (MEI). São sete oficinas gratuitas que compõem a Trilha Digital, cada uma com duração de 2h, abordando diversas questões relacionadas à gestão empresarial.

As atividades serão realizadas entre os dias 8 e 29 deste mês, sempre ás 19h, e as inscrições já podem ser feitas no site lojavirtual.se.sebrae.com.br. No dia 8 o tema é Educação Financeira, trazendo orientações sobre como o MEI deve lidar com o dinheiro e incentivando a mudança de mentalidade e o planejamento financeiro.

Já no dia 14 o foco é a Educação Digital, buscando iniciar o microempreendedor no universo da transformação digital e facilitando o seu conhecimento e acesso ao mundo dos negócios virtuais. As oficinas prosseguem no dia 17 com a Rota Empreendedora, destacando o espírito inovador e prático da gestão, e no dia 22, sobre o Canvas, uma ferramenta que pode levar o empresário a pensar sobre um novo modelo de negócio.

A programação conta ainda com capacitações sobre marketing digital, vendas no ambiente online e o WhatsApp Pay, que promovidas nos dias 27, 28 e 29, respectivamente. Para acompanhar a Trilha o participante deverá ter um computador, smartphone ou tablet com internet, além do aplicativo Teams, que servirá como ferramenta de comunicação junto ao mentor/facilitador.

Mais capacitações

Para quem já é MEI ou deseja conhecer os benefícios do programa, o Sebrae também coloca à disposição uma série de oficinas pelo aplicativo WhatsApp. Ao longo do mês serão realizadas quatro capacitações, abordando o processo de formalização, parcelamento de débitos e baixa do MEI.

Durante todo o mês também são disponibilizadas vídeo palestras sobre o processo de formalização dos microempreendedores individuais e sobre a linha de crédito Progiro Fampe, oferecida pelo Banese.

Para quem já tem um negócio, o Sebrae preparou três capacitações: uma oficina voltada ao setor de alimentos e bebidas, um curso sobre liderança e a uma oficina sobre atendimento ao cliente. Para quem tem o desejo de abrir uma empresa e não sabe como colocar em prática o projeto, o Sebrae promove nos dias 9 e 23 de outubro a palestra ‘Transforme a sua Ideia em um modelo de negócio’

Por Wellington Amarante

Foto assessoria