Shopping RioMar Aracaju apresenta 11 Olhares sobre a Natureza

07/10/20 - 08:10:43

Exposição mostra a tendência da fotografia como elemento de valor na decoração de ambientes

Há algum tempo a fotografia deixou de ser um mero registro inserido em um porta-retrato, para ganhar destaque nas paredes como obra de arte. E para mostrar como as fotos vêm se tornando uma tendência na decoração, o RioMar Aracaju apresenta a exposição ’11 Olhares sobre a Natureza”, assinada pelo arquiteto e fotógrafo Gilton Rosa.

A mostra apresenta onze fotografias, que retratam ambientes naturais sergipanos, prontas para embelezar e harmonizar as áreas sociais da casa e até mesmo espaços mais íntimos, como os quartos.

Com um olhar voltado para o belo, Gilton Rosa utiliza a impressão fine art, que enobrece a foto e qualifica ainda mais o seu trabalho. Para o profissional, a fotografia é uma obra de arte que eleva o status de um ambiente e promove a harmonização, dando um toque especial à decoração. “A fotografia conquistou o seu espaço e vem enaltecendo os projetos. As fotos têm o incrível poder de nos fazer viajar sem sair de casa. E caso já tenha passado pelo local da foto, isso irá mexer com os sentimentos trazendo lembranças incríveis.”, pontua Gilton.

A exposição está em cartaz no segundo piso do RioMar, em frente à cafeteria Feito a Grão. A visitação está aberta ao público de segunda a sábado das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 20h. O acesso é gratuito.

Da assessoria

Foto: Divulgação