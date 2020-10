Unit disponibiliza vagas remanescentes do FIES para 2020.2

07/10/20 - 13:25:36

Inscrições estão abertas com vagas em 22 cursos da Unit como Direito, Odontologia, Farmácia e Enfermagem; Engenharia Mecatrônica e Ciências Contábeis.

Estudantes já matriculados ou aspirantes a cursos de graduação presencial na Universidade Tiradentes – Unit – podem concorrer às vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil – FIES – a partir desta terça-feira, 6.

O Ministério da Educação – MEC – liberou 50 mil em todo o país. E até dia 8, serão ofertadas apenas vagas para cursos prioritários nas áreas da Saúde, Engenharias, licenciaturas e Ciência da Computação.

A ocupação das vagas remanescentes é diferente do processo regular de seleção do Fies para que o preenchimento das vagas ocorra, segundo o MEC, de acordo com a ordem das inscrições. “Por isso, atenção redobrada ao preencher o formulário, caso precise alterar alguma informação, a inscrição é cancelada e uma nova deverá ser cadastrada. Esse processo acaba possibilitando que outro candidato ocupe a inscrição antes, de quem errou e precisou refazer”, explica o vice-presidente de Relações Institucionais do Grupo Tiradentes, professor Saumíneo Nascimento.

Cursos Unit contemplados

A informação liberada pelo MEC, até o momento, foi a dos cursos beneficiados por Unidade. A seguir, cursos da graduação presencial da Unit Sergipe contemplados pelo Fies 2020.2

Campus Unit Farolândia: Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Comunicação Social – Publicidade e Propaganda, Direito, Educação Física, Enfermagem, Engenharia de Produção, Engenharia Mecatrônica, Estética e Cosmética, Farmácia, Fisioterapia, Gastronomia, Matemática, Odontologia, Psicologia e Radiologia.

Campus Unit Itabaiana: Direito e Enfermagem.

Campus Unit Estância: Direito e Enfermagem.

Inscrições FIES 2020.2

Para candidatos não matriculados na Unit, as inscrições vão até às 23h59 do próximo dia 13; alunos já matriculados têm até 13 de novembro.

Para se inscrever, o candidato precisa ter participado de uma das edições do Exame Nacional do Ensino Médio – Enem – a partir de 2010, ter obtido no mínimo 450 pontos na média das cinco provas do Exame e não ter zerado a prova de redação. O interessado precisa ainda ter renda mensal bruta de até três salários mínimos por pessoa da família.

As inscrições estão abertas e devem ser feitas exclusivamente na página do Fies na internet. Mais informações, www.unit.br/fies.

Assessoria de Imprensa