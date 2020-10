Vereador Sargento Vieira faz apelo em defesa dos profissionais da Saúde

07/10/20 - 10:59:31

O vereador de Aracaju, Sargento Vieira (Cidadania) tem sido procurado por alguns amigos servidores da Saúde do Estado que se sentem prejudicados e, até, desvalorizados, com o corte de duas gratificações pelo governo do Estado, que somam em torno de R$ 1 mil, e que serviam como uma espécie de reconhecimento pelo fato destes profissionais estarem na linha de frente do combate à pandemia do novo coronavírus (COVID-19).

Para Vieira, por mais que se tenha uma decisão judicial questionando a gratificação, o governo do Estado deveria ter buscado outras formas de assegurar o benefício para esses servidores, sem desmotivá-los. “Essas pessoas colocaram suas próprias vidas na frente em detrimento da sociedade. Nada mais justo do que serem valorizadas e priorizadas. Eles deram uma verdadeira prova de amor e o governo, infelizmente, não tem planejamento”.

Ainda segundo o vereador Sargento Vieira é preciso um pouco mais de sensibilidade do governo como um todo, e não apenas da pessoa do governador. “Se veio uma decisão judicial cortando a gratificação, era necessário agir rápido, encontrar um meio legal e enviar imediatamente para a Assembleia Legislativa. Era uma sinalização de compromisso. Mas setembro se foi e os servidores da saúde ficaram desprestigiados, sem as gratificações”.

Da Assessoria de Imprensa