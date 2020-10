27 professores aprovados no Concurso do Magistério de São Cristóvão tomaram posse

08/10/20 - 13:44:52

A solenidade de posse dos 27 aprovados no Concurso Público para provimento de vagas e a formação de Cadastro de Reserva no Cargo de Professor de Educação Básica do Município de São Cristóvão aconteceu na manhã desta quarta-feira (07) no salão do Paço Municipal.

Após 17 anos sem realizar concurso público para a área, em 2019 a Prefeitura realizou um para provimento de vagas mais o cadastro de reserva para vacâncias futuras. As provas foram realizadas no mesmo ano e os aprovados convocados em fevereiro de 2020. Com o advento da pandemia, que chegou ao Brasil ao final do mesmo mês, o processo de entrega de documentos e posse foi interrompido.

Em agosto desse ano os professores foram reconvocados para atenderem a necessidade do Projeto Travessia – que se constitui em um esforço para assegurar as crianças e jovens matriculados na rede municipal de ensino, o desenvolvimento pedagógico e socioemocional por meio de atividades não presenciais.

Os professores foram empossados na presença da secretária municipal de Educação Quitéria Barros, do secretário interino de Planejamento, Orçamento e Gestão, Eldro França, do Controlador Geral do Município, Suênio Waltemberg e da procuradora Cristiane Matos. No dispositivo também estiveram presentes a presidente da Comissão Organizadora do Concurso, Lúcia Goes e a professora Francielle Alves Silva, aprovada em primeiro lugar no processo.

Quitéria Barros, secretaria de educação falou do quanto é caro para o município trabalhar honrando os princípios da transparência, legalidade e impessoalidade. “Vocês estão chegando para fazer parte de um projeto que quer transformar São Cristóvão numa cidade educadora, num município educador”, declarou. A secretária lembrou ainda do crescimento da educação do município na última avaliação do Índice da Educação Básica do Ministério da Educação (Ideb 2019), no qual o município saiu da 49ª posição para a quinta posição em todo Estado. “Esse concurso vem para oxigenar a rede, são senhoras e senhores, rapazes e moças que estão chegando com o brilho no olhar, com vontade de aprender e de compartilhar. Nós temos aqui a pluralidade e a diversidade que nós precisamos para fazer a educação púbica”, disse ela.

Francielle Alves, professora empossada, agradeceu a todos que permitiram que o concurso acontecesse e disse que “a partir de hoje nós todos estamos comprometidos com a educação do município de São Cristóvão”.

Eldro França, secretário interino da Seplog, falou da alegria em recepcionar os novos concursados, bem como a expectativa do trabalho que será possível realizar a partir da chegada deles. “O gestor ao dotar o município de professores concursados, prestigia os princípios constitucionais que rege a administração pública e assegura a prestação de serviço contínuo e qualificado aos sancristovenses”, ressaltou.

Os 27 professores já saíram da solenidade com suas respectivas lotações. Ao todo, 17 escolas municipais receberam os novos professores. Os empossados puderam escolher suas lotações seguindo o critério de classificação.

Fonte e foto assessoria