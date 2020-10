“A luta em combate ao suicídio deve ser contínua”, destaca deputada Maisa Mitidieri

08/10/20 - 09:30:46

Combater o suícido deve ser considerado algo do cotidiano da sociedade, como defende a deputada estadual, Maisa Mitidieri. “Os trabalhos podem se intensificaram no mês de setembro, mas não devem se limitar a isso. Perdemos pessoas todos os dias para o suicidio, por isso devemos seguir trabalhando diariamente para tentar diminuir os números, que hoje são tão alarmantes, principalmente entre os nosso jovens”, destaca Maisa.

Em levantamento realizado pela Toluna, site de pesquisas, com 85 participantes mostra que a campanha do Setembro Amarelo deste ano conseguiu alcançar 87% das pessoas, número bastante expressivo e importante na luta contra o suicido. “Particularmente em minhas redes sociais, desenvolvi um trabalho intenso em torno da campanha e me alegra bastante ver números tão alto em relação ao número de pessoas alcançadas, pois mostra o necessidade e necessidade desses projetos”, defende a parlamentar.

Outro dado interessante trazido pela pesquisa é da preocupação com a saúde mental de outras pessoas. Entre os participantes questionado, 62% afirmou que costuma ajudar ou já ajudou quem esteja enfrentando esse problema. Esse dado mostra o quanto é importante falar sobre o assunto e desmistificar, como explica a deputada. “A saúde mental deve ser um assunto debatido com maior frequência em nossa sociedade, se for usado de forma correta pode salvar vidas. A pesquisa reforça essa ideia, pois, quanto mais você entende a complexidade do tema, mais apto você estará estender a mão para quem precisa”.

“O apoio emocional é, mais do que nunca, necessário e por isso é tão importante falar cada vez mais sobre o tema e principalmente, saber ouvir. Buscar ajuda assim que possível é poder encontrar uma saída. Não se pode tratar o problema como algo ocasional e sugerir soluções passageiras para uma doença profunda e muitas vezes complexa. Buque ajuda!”, conclui Maisa.

Foto assessoria

Por Camilla Araújo