Aprender segundo idioma é investimento necessário para a carreira

08/10/20 - 08:15:36

Saber se comunicar em outro idioma passou a ser requisito para ocupar espaços importantes no mercado de trabalho.

Dominar uma segunda língua se torna cada vez mais necessário, afinal, um mundo de oportunidades se abre em múltiplas áreas do mercado de trabalho, impactando em experiências profissionais e pessoais inesquecíveis. Porém, a forma como se decide aprender um segundo idioma varia de acordo com cada indivíduo. O que ninguém pode reclamar é a falta de acesso, já que a tecnologia dispõe de sites e aplicativos que ensinam, até um certo ponto, uma nova língua de forma independente e até mesmo gratuita.

Mesmo com esse cenário emblemático da tecnologia a favor do conhecimento, as escolas de idiomas têm seu lugar cativo na vida de quem acredita que são a melhor opção para o aprendizado. Afinal, o formato pedagógico influencia e contribui para incentivar o aluno por meio de uma metodologia de ensino fundamentada, composta ainda por material didático.

Há três anos, o doutorando Abelardo Inácio estuda Espanhol em função de sua tese do doutorado realizado na Argentina. “Recorri ao Unit Idiomas não somente porque o preço é justo, mas o ambiente é de excelência para estudar, os professores capacitados e os livros são de alta qualidade”, coloca Abelardo Inácio.

Para o professor e coordenador do Unit Idiomas, Artur Campos, cursar uma língua estrangeira significa que você pode conquistar melhores espaços no mercado de trabalho. “Melhor ainda quando o curso foca na abordagem comunicativa e que oferece um corpo docente com experiência internacional. Na escola de inglês Unit Idiomas todos os professores são formados em Letras, extremamente dedicados ao lecionar”, pontua.

Unit Idiomas

A escola de línguas estrangeiras da Unit é aberta a todos os públicos. Voltado para quem deseja mergulhar no Inglês, Espanhol e Francês, o Unit Idiomas oferece ainda curso preparatório para o TOEFL.

“Além das aulas de língua estrangeira também oferecemos o curso preparatório do TOEFL que são aulas que desenvolvem as habilidades exigidas no exame de proficiência. O curso tem como objetivo deixar o aluno seguro e apto para o exame”, conclui o professor Arthur Campos.

As turmas são abertas para alunos a partir dos 16 anos, e todos os materiais utilizados estão disponíveis no ambiente virtual do Unit Idiomas onde o estudante pode acompanhar a temática da unidade com exercícios, links e sites que contemplam e completam o aprendizado – sendo que estudantes da língua inglesa têm acesso ao material e ao portal de Cambridge; já os de Espanhol têm acesso ao portal Difusión e para estudar Francês, o material é da CLE, o ECO France.

Por Raquel Passos e Quésia Cerqueira