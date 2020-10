Assembleia relembra os 100 anos do Corpo de Bombeiros

08/10/20 - 13:30:19

Os deputados Luciano Bispo (MDB) e Zezinho Sobral (PODE) entregaram durante Sessão Especial realizada nesta quinta-feira, 8, o Diploma e a Medalha do Mérito Parlamentar outorgada ao Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe. A homenagem aconteceu em comemoração aos 100 anos da corporação, completados em 1º de outubro de 1920.

De acordo com Luciano Bispo, autor da propositura, antes a corporação era conhecida como Sapadores-Bombeiros.

“No decorrer do tempo se tornou o que é hoje: uma instituição muito séria da qual o povo sergipano se orgulha e que toda a sociedade respeita. Se for feita qualquer pesquisa sobre instituições conceituadas, o Corpo de Bombeiros é uma das mais aprovadas pela sua eficácia não apenas no combate ao incêndio, mas na resolução de situações emergenciais envolvendo crianças, animais e o meio ambiente. Quero prestar essa homenagem pela bravura, eficiência e orgulho em favor do povo sergipano”, destaca enfatizando que mesmo no período da pandemia, a Casa Legislativa foi aberta (seguindo os protocolos sanitários) para que a homenagem pudesse ser feita.

O comandante do Corpo de Bombeiros de Sergipe, coronel Alexandre José Alves Silva ressaltou na Sessão Especial a atuação da corporação. “São 100 anos de excelentes serviços prestados à população sergipana nas áreas de combate a incêndio, busca de salvamento, atendimento hospitalar e também de serviços técnicos de prevenção. São milhares de vidas salvas ao longo dessa história”, enfatiza acrescentando que atualmente a corporação conta atualmente com 580 militares. Destes, 80 são mulheres.

O comandante dos Bombeiros de Sergipe falou sobre a homenagem recebida na Assembleia Legislativa. “O Corpo de Bombeiros sente-se honrado por essa comenda recebida no dia de hoje pela Assembleia Legislativa, que certamente nos dá ainda mais a responsabilidade de continuar trabalhando com afinco, da melhor forma que nós podemos fazer, técnico e profissionalmente”, afirma o coronel Alexandre lembrando ter iniciado a carreira como soldado em 1988, entrando para a carreira de oficiais.

Além das unidades em Aracaju, o Corpo de Bombeiros possui também unidades em Nossa Senhora do Socorro, Itabaiana, Estância, Propriá; unidade-escola para estágio operacional; atuação em nível nacional e até internacional (em Moçambique).

Mesa

Na solenidade, a Mesa Diretora da Alese foi composta pelo presidente Luciano Bispo, o deputado Zezinho Sobral, o superintendente executivo da Secretaria de Segurança Públcia, coronel José Pereira de Andrade Filho, representando o governador Belivaldo Chagas; o comandante do 28º Batalhão de Caçadores, coronel Marco Aurélio Magalhães Cavalcante; o Capitão dos Portos de Sergipe, Guilherme Conte Padão e o comandante do Destacamento do Controle do Espaço Aéreo de Aracaju, André Marcelo da Silva.

No plenário, representantes do Corpo de Bombeiros, da Marinha, Aeronáutica e Polícia Rodoviária Federal (PRF/SE), representada por Ítala Patrícia Santos Oliveira.

Foi exibido um vídeo documentário produzido pela TV Alese contando a História do Corpo de Bombeiros de Sergipe, começando com o incêndio ocorrido na Casa Celeste no Centro de Aracaju e as ações ao longo dos anos, a exemplo de um desabamento no bairro Coroa do Meio e um incêndio no Supermercado Makro; além de mostrar a chegada das mulheres à corporação.

