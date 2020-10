Banco do Nordeste ultrapassa R$ 8 bilhões investidos no Crediamigo em 2020

08/10/20 - 08:40:28

O cenário de pandemia trouxe um desafio a mais para os microempreendedores, o da reinvenção. Foi por esse caminho que Josivânia Rodrigues decidiu trilhar. Ela encontrou na dificuldade uma saída para inovar no negócio. “Foi muito importante conseguir o crédito porque ajudou nesse momento difícil que estamos passando. Então, resolvi antecipar o projeto da loja virtual e vou transformar o espaço físico em showroom com agendamentos”, conta a empresária.

Josivânia montou a loja de roupas femininas com recursos próprios há cinco anos, e desde o início encontrou a saída no microcrédito urbano. Hoje em dia, a ideia é seguir com financiamentos. “Estou tentando investir em um site focado para fotos e vídeos, por isso quero alinhar investimento em marketing digital”, planeja.

O Banco do Nordeste acaba de ultrapassar, na posição do último dia 25 de setembro, a marca de R$ 8 bilhões desembolsados pelo Crediamigo, o seu programa de microcrédito urbano. O valor corresponde a 3 milhões de operações realizadas em toda a área de atuação da Instituição, os nove estados da Região e o norte de Minas Gerais e do espírito Santo.

Para o superintendente de Microfinança e Agricultura Familiar do BNB, Antônio Jorge Pontes Guimarães, “no apoio à retomada da economia nesse período de crise sanitária, o Crediamigo do Banco do Nordeste tem sido fundamental para os microempreendedores, um impulso às suas atividades e o melhor crédito para a superação dessa fase”.

Maior programa de microfinança urbana da América do Sul, o Crediamigo do Banco do Nordeste oferece capital de giro e investimento para micro e pequenos empreendedores, com financiamentos que variam de R$ 100 a R$ 21 mil, contemplando empreendedores individuais ou em grupo. Mais de 2 milhões de empreendedores já foram atendidos pelo programa, que, além do crédito, oferece orientação para uma aplicação eficiente do recurso.

Total em Sergipe

As contratações do Crediamigo em Sergipe alcançaram o total de R$ 273,1 milhões, montante 16,8% superior ao realizado em igual período do ano passado. Somente no Estado, o número de operações em 2020 já ultrapassou a marca de 124 mil.

