Confira o horário de funcionamento dos shoppings Jardins e RioMar no feriadão

08/10/20 - 13:50:20

No próximo final de semana, os shoppings Jardins e RioMar irão operar normalmente, funcionando das 10h às 22h até o sábado, 10 de outubro. No domingo, 11 de outubro, a loja PBKids abrirá das 11h às 20h; as praças de alimentação, das 12h às 20h; os restaurantes, das 12h às 22h, e demais lojas e quiosques, das 14h às 20h.

Em virtude da comemoração do Dia de Nossa Senhora Aparecida, os shoppings administrados pelo Grupo JCPM em Aracaju (SE) funcionarão com horário diferenciado, em 12 de outubro. Na próxima segunda-feira, as praças de alimentação e Lojas Americanas estarão abertas das 12h às 20h, os restaurantes Ferreiro Grill, Camarada Camarão e Madero no RioMar e Senzai, Tio Armênio, Austrália e Azougue no Jardins, funcionarão a partir das 12h.

O hipermercado GBarbosa abrirá no RioMar das 8h às 18h e, no Jardins, das 7h às 20h. Demais lojas e quiosques estarão fechados.

Durante o feriadão, que também marca o Dia das Crianças, as plataformas riomararacajuonline.com.br e shoppingjardinsonline.com.br estarão operando normalmente, de acordo com horário de funcionamento dos shoppings. Os canais de e-commerce atendem a todos os bairros de Aracaju e o frete é grátis.

O consumidor pode incluir artigos de diferentes lojas do mesmo shopping em um único pedido e, ativando a opção “presente”, os produtos são entregues no endereço indicado pelo usuário. O prazo de entrega das refeições varia de acordo com o tempo de preparo e a demanda de cada estabelecimento e o cliente recebe os demais produtos em até 48 horas.

Da assessoria

Foto: Divulgação