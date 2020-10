CPTRAN REALIZA OPERAÇÃO PADROEIRA NESTE FINAL DE SEMANA EM SERGIPE

08/10/20 - 14:45:25

A Companhia de Polícia de Trânsito (CPTran) realiza a partir dessa sexta-feira, 9, até a 0h da segunda-feira, 12, a Operação Padroeira 2020 nos corredores de trânsito da Grande Aracaju e capital sergipana.

O objetivo é aumentar a fiscalização para tentar inibir o comportamento inadequado dos condutores de veículos que venham a transitar sem respeito à legalidade e devida prudência, assim como o cumprimento do policiamento ostensivo. Serão em torno de 30 policiais militares distribuídos em oito viaturas durante o período de atuação.

“Os corredores de trânsito da capital estarão repletos de veículos, o que nos deixa em alerta para possíveis acidentes que venham acontecer durante este feriado prolongado. Por isso, o policiamento de trânsito na Grande Aracaju e na capital será reforçado”, afirma o comandante da CPTran, major Silveira.

No ano passado, o feriado foi em um sábado, sendo assim um feriadão de três dias, e 12 acidentes foram registrados com cinco vítimas lesionadas e nenhuma vítima fatal. Este ano o feriadão estará compreendido em quatro dias e a intenção da unidade é diminuir esses índices através da presença dos policiais nas ruas, saídas da capital, realização de blitze da Lei Seca e nas praias.

Este ano, 321 pessoas já foram flagradas pela Lei Seca durante as operações. O consumo de álcool associado à direção também é uma preocupação e será uma das prioridades das ações ligadas à fiscalização na operação.

As equipes atuarão 24 horas por dia, durante todo o período do feriado, podendo ser solicitadas por meio do contato 190 para ocorrências e acidentes de trânsito que porventura tenham vítimas. Se o acidente tiver apenas danos materiais, basta ligar para o número 118, que a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju dará andamento aos procedimentos legais.

Informações SSP

Foto CPTran