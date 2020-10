CPTRAN REGISTRA MAIS UM ACIDENTE ENVOLVENDO AUTOMÓVEL E MOTOCICLISTA

08/10/20 - 07:14:56

Um acidente ocorrido por volta das 17:20h desta quarta-feira (07) fez mais uma vitima em Aracaju. O fato foi registrado na Avenida Tancredo Neves e as informações são de houve uma colisão envolvendo um veículo Ford Fiesta e um motociclista em uma Yamaha Factor.

O condutor da motocicleta, o qual conduzia o veículo com CNH vencida desde 2008, foi conduzido ao hospital pelo SAMU. O condutor do automóvel realizou exame de alcoolemia e foi constatada a não embriaguez, sendo liberado no local.

Com informações e foto CPTRAN