Danielle Garcia anuncia Milton Andrade como secretário de Desenvolvimento

08/10/20 - 06:12:28

A Delegada Danielle Garcia (Cidadania) foi a primeira participante do Cafezinho com a Acese – série de sabatinas que a Associação Comercial e Empresarial de Sergipe (Acese) está promovendo com candidatos à Prefeitura de Aracaju. Durante o evento, realizado na manhã desta quarta-feira, 7, no auditório da instituição, Danielle anunciou que o empresário Milton Andrade será o secretário de Desenvolvimento Econômico caso seja eleita.

Esse foi o primeiro nome anunciado pela candidata, que promete revelar outros ao longo da campanha. “Fiz questão de fazer isso aqui na Acese pois entendo que seria emblemático”, explicou. Daniele assegurou que a escolha de Milton, assim como os demais que poderão compor seu secretariado seguem critérios técnicos.

“Para que não haja nenhuma dúvida de que não temos amarra política com seu ninguém. A nossa escolha técnica, analisando a capacidade de entrega. Se não fosse dentro desse projeto, eu realmente não teria nenhum interesse em colocar meu nome à disposição. Tenho certeza de que o ganho será grande”, garantiu.

A candidata do Cidadania agradeceu a oportunidade de falar com o setor comercial, o que para ela representa uma possibilidade de aproximação e de lembrança com o passado, uma vez que seu pai foi comerciante. “É preciso deixar de lado essa ideia de que o empresário é malvado ou malfeitor. Não existe isso. Vivi de perto isso”, assegurou. Diante disto, Danielle assegurou que o desenvolvimento produtivo terá atenção em sua gestão.

“Essa é uma pauta de primeira ordem. Temos tratado desta forma desde o dia em que eu decidi ser candidata e vai ser assim até o final. Não me cansarei de trabalhar até que a gente possa trazer realmente o desenvolvimento para o nosso município. Para isso, vamos ter muito trabalho, desamarrar algumas coisas, desburocratizar e fazer uma revisão geral na questão tributária”, afiançou a Delegada.

Cafezinho

O Cafezinho com a Acese será realizado todas às quartas-feiras, a partir das 7h30, na sede da entidade. O próximo convidado é o candidato Márcio Macedo (PT). Diante das questões de segurança impostas pela pandemia de coronavírus, o evento recebe um público limitado. Contudo, aqueles que desejarem acompanhar a sabatina, ela tem transmissão virtual ao vivo no canal do YouTube e no Instagram da Associação.

Para Marco Pinheiro, presidente da Acese, a realização do evento cumpre uma missão histórica da entidade. “Queremos contribuir para que Aracaju tenha dias melhores e que nós possamos seguir em frente. Nossa instituição está cumprindo o papel que sempre teve ao longo dos seus 148 anos de vida – contribuindo com a democracia, com ideias e com propostas”, destacou Pinheiro.

Foto assessoria

Por Daniel Almeida Soares