Discurso desafinado

08/10/20 - 08:44:59

Por Adiberto de Souza

O candidato a prefeito de Aracaju, Márcio Macedo (PT), terá que se esforçar muito para calibrar o discurso de oposição. Os exaustivos ensaios, iniciados desde que o Partido dos Trabalhadores rompeu com o candidato à reeleição Edvaldo Nogueira (PDT), ainda não lhe garantiram a certeira pontaria verbal. Na maioria das vezes, as críticas feitas pelo prefeiturável à gestão do pedetista têm razão de ser, porém deixam dúvidas em boa parte dos aracajuanos. Muitos indagam por qual motivo o PT, que esteve no governo da capital até um dia desses, nunca fez qualquer reparo sobre os equívocos denunciados agora por Márcio? Dizer que rompeu com Nogueira porque este caiu nos braços da direita também parece um argumento impróprio para o candidato do PT, pois o partido dele está nos palanques do DEM em Poço Redondo, do MDB com o PSL bolsonarista em São Cristóvão, do PSC de André Moura em Canhoba, etcétera e tal. Portanto, o grande adversário de Márcio nesta campanha será a duradoura aliança do PT com Edvaldo e o namoro dos petistas com a direita, antes tão criticada por eles. Ademais, Macedo terá pouco tempo para afinar o discurso, pois as eleições estão logo ali na próxima esquina do tempo. Aff Maria!

Carro diante dos bois

A campanha eleitoral nem começou pra valer em Aracaju e a candidata a prefeita Danielle Garcia (Cidadania) já está “nomeando” secretário. Ontem, ao ser sabatinada na Associação Comercial e Empresarial de Sergipe, a delegada anunciou que, se eleita, indicará o empresário Milton Andrade como secretário de Desenvolvimento Econômico da capital. O distinto vem a ser líder do PL, partido que integra a coligação da candidata. Embora Danielle insista em dizer que escolherá os auxiliares por critérios técnicos, a “nomeação” do aliado político faz lembrar o ditado popular: “Mateus, primeiro os meus”. Home vôte!

Abaixo o racismo

Aracaju terá uma Frente Parlamentar Antirracista e de Promoção à Igualdade Étnico-Racial. De autoria do vereador Professor Bittencourt (PCdoB), o projeto aprovado pela Câmara Municipal visa discutir com instituições públicas e a sociedade civil sobre mecanismos de proteção e promoção dos direitos étnico-raciais. Podem participar da Frente todos os vereadores da capital preocupados com a questão antirracista. Legal!

Lei desrespeitada

Alguém já disse que lei é como vacina, umas pegam, outras não. Uma dessas leis desrespeitadas em Sergipe é a que obriga as casas comerciais especializadas em refeições rápidas a afixarem tabela em local visível informando os índices nutricionais e calóricos dos sanduíches. De autoria do ex-deputado estadual Gilson Andrade (PSD) – atual prefeito de Estância – A Lei é letra morta em quase todos os restaurantes e lanchonetes de Sergipe. Crendeuspai!

Mau pagador festeja

A Câmara de Aracaju aprovou, ontem, projeto da Prefeitura oferecendo às empresas maus pagadoras a renegociação de dívidas tributárias, com redução de multas e juros. Acostumados em lesar o erário, os empresários velhacos são os que mais se beneficiam de medidas como esta. Eles aproveitam a renegociação das dívidas, tiram as empresas do cadastro restritivo e voltam a atrasar os impostos. Portanto, em vez de recuperar receitas, o parcelamento aprovado pelos vereadores termina causando prejuízo à arrecadação e favorecendo a concorrência desleal entre os empresários. Misericórdia!

Direita divida

Os direitistas estão divididos em Aracaju. Diferente do que pregaram os bolsonaristas, não há unidade em torno de um candidato a prefeito. De olho nos 139.603 mil votos que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) teve na capital sergipana, muitas lideranças se candidataram a vereador ou se definiram por prefeituráveis distintos. Diante dessa falta de consenso, acredita-se que os quase 140 mil votos dados a Bolsonaro em 2018, serão pulverizados entre as várias candidaturas direitistas. Marminino!

Santa nas alturas

A cidade de Itabaiana ganhou uma escultura de Santa Dulce dos Pobres com sete metros de altura. Feita por um artista plástico de Aracaju, a peça está sendo instalada no local onde foi construída a casa de acolhimento com o nome Santa Dulce, devendo ser um novo cartão postal para a cidade serrana. Segundo, Izabel Cristina, presidente da Associação Unidos por uma Itabaiana Solidária, a Casa de Acolhimento Santa Dulce dos Pobres será inaugurada no próximo dia 13 e a escultura vai abençoar as 88 pessoas que ficarão abrigadas no imóvel. Maravilha!

Agora vai!

E o candidato a prefeito de Lagarto, Fábio Reis (MDB), está festejando o apoio que recebeu da família de Diego Costa, jogador do Atlético de Madrid. “Vamos fazer Lagarto de um novo jeito”, declarou Jair Costa, irmão do craque de bola festejado no mundo todo. O apoio dos familiares do atleta foi divulgado em um vídeo onde o prefeiturável lagartense aparece ao lado de Jair. Então, tá!

Promessa corajosa

O procurador do estado Evânio de Moura fez uma promessa corajosa, ontem, na sessão do Pleno do Tribunal de Justiça de Sergipe. Durante o julgamento de um mandado de segurança impetrado contra o Executivo, ele jurou que, no máximo, em fevereiro de 2021, o governo estadual estará pagando a folha de pessoal integralmente dentro do mês trabalhado. Deus te ouça!

Livres dos pedidos

A pandemia do Covid-19 não é de todo maléfica. Alguns se beneficiam dela. Políticos clientelistas, por exemplo, estão festejando a distância do eleitorado. Para fugirem dos pedidos variados e dispendiosos, os candidatos a vereador principalmente, estão cumprindo rigorosamente o distanciamento social. Longe do povo, eles escapam das despesas, naturais durante campanha eleitoral. Danôsse!

Recorte de jornal

Publicado no Jornal do Aracaju, em 11 de fevereiro de 1874