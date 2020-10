Edvaldo: “a ética, a honestidade e a decência fazem parte da minha trajetória política”

08/10/20 - 16:15:57

O prefeito Edvaldo Nogueira, candidato à reeleição pelo PDT, afirmou, em entrevista à TV Atalaia, nesta quinta-feira, 8, que sua atuação política está embasada em pilares éticos, demonstrados em todos os mandatos que exerceu. Neste sentido, ele lamentou o uso político-eleitoral das denúncias de supostas irregularidades no Hospital de Campanha e reiterou a importância da unidade de saúde, vital para impedir o colapso da rede pública de saúde de Aracaju.

“O Hospital de Campanha foi um dos instrumentos para enfrentar a pandemia, cumprindo bem com sua função. Fez parte da rede de saúde que preparamos para atender as pessoas com dignidade. Não tivemos aqui os problemas de desassistência que vimos ocorrer em Manaus e em outras cidades, tanto que Aracaju tem um dos menores índices de letalidade por covid-19 no país, o que comprova a efetividade do trabalho que realizamos”, afirmou.

Edvaldo ressaltou que trabalha com “ética, honestidade e decência”. “Aracaju me conhece e sabe que, nos meus governos, a ética prevalece e é essencial à minha vida política. Portanto, não tenho nada a temer. Acredito que estas denúncias têm caráter político-eleitoral. Isto ficará demonstrado. E se ocorreu alguma irregularidade que os envolvidos sejam responsabilizados. A honestidade, a ética e a decência fazem parte da minha trajetória”, disse.

Cidade Futuro

Na entrevista, o candidato do PDT apresentou o projeto “Cidade Futuro”, a partir do qual estabeleceu as diretrizes para o seu futuro governo: desenvolvimento econômico, desenvolvimento sustentável da Zona de Expansão, revitalização do Centro, modernização da iluminação pública, reforço da mobilidade urbana, com a integração de novos modais de transporte, como o hidroviário, e a rede de inovação.

“Em 2016, Aracaju me deu a tarefa de reconstruir a cidade. E assim eu fiz. Agora vamos pensar o futuro. Então, nosso programa de governo se embasa na recuperação do papel econômico da cidade, principalmente nas áreas de inovação e tecnologia, com a instalação de startups, com a revitalização do Centro, com obras de urbanização na Zona de Expansão e com a implantação de novos modais de transporte, como o hidroviário”, afirmou.

Por Valter Lima

Foto: Ana Lícia Menezes