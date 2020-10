Família de Diego Costa declara apoio à candidatura de Fábio Reis a prefeito de Lagarto

08/10/20 - 06:36:16

A cada dia que passa o deputado Fábio Reis se consolida como o favorito a vencer as eleições para prefeito de Lagarto. E isso se deve aos apoios que ele tem conquistado desde o início da campanha eleitoral. Um dos mais importantes apoios no município veio nesta quarta-feira, 7, com a adesão da família do craque Diego Costa, que faz aniversário neste dia.

O apoio foi divulgado em um vídeo gravado pelo ex-deputado federal Sérgio Reis em que o irmão de Diego, Jair Costa, aparece ao lado do candidato Fábio Reis. “Vamos fazer Lagarto de um novo jeito”, declarou Jair, repetindo o slogan de campanha.

Além da família de Diego Costa, o projeto do agrupamento dos Reis para a prefeitura de Lagarto também já havia recebido o apoio do atleta lagartense de MMA e campeão internacional Dênis Três Dedos.

Fábio Reis tem muita ligação com o esporte em seu município e foi responsável por destinar emendas para reformas e construções de quadras e campos de futebol e a reforma e ampliação do Estádio Paulo Barreto de Menezes.

Assessoria de Imprensa