GOVERNO DO ESTADO LANÇA NOVO EDITAL PRA CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DO CÂNCER

Com o objetivo de fortalecer o tratamento oncológico ofertado pela rede de Saúde em Sergipe, o Governo do Estado publica no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira(08), Aviso de Licitação para elaboração do projeto final e execução do Hospital do Câncer, por meio do Regime Diferenciado de Contratação (RDC).

O Regime Diferenciado de Contratação será para contratação integrada de empresas especializadas em construção civil para realizar a prestação de serviços de elaboração do projeto básico e executivo de arquitetura, engenharia e construção do Hospital do Câncer de Aracaju no Estado de Sergipe. Estima-se um prazo de execução de 900 dias, sendo 180 dias para elaboração do projeto básico e 720 dias para execução da obra de construção, numa área de 46. 292, 80 m², sendo 21. 478, 00 m² de área construída. Os critério de julgamento serão: técnica e preço.

A abertura das propostas será realizada no dia 26 de novembro de 2020. O processo licitatório é executado pelo Governo do Estado por meio da Secretaria de Estado da Saúde, Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas (Cehop), além da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade(Sedurbs) e Procuradoria Geral do Estado (PGE). Na última quarta-feira (07), o governador Belivaldo Chagas, em reunião no Palácio dos Despachos, discutiu prazos e detalhes do novo regime que será utilizado para a construção do hospital.

Estrutura

O Hospital do Câncer será erguido no mesmo local, no bairro Capucho, onde já foi realizada a terraplanagem e algumas fundações. O hospital possuirá completa infraestrutura de atendimento, diagnostico e tratamento do câncer no estado. Contará com os principais acessos (quimio/ ambulatorial/ radioterapia), atendimento de emergência (ambulâncias), internação hospitalar.

Será composto por: 100 leitos de internação adulto; 26 leitos de internação pediátrica; 10 leitos de UTI adulto; 05 leitos de UTI pediátrica; 60 leitos de quimioterapia adulto; 14 leitos de quimioterapia pediátrica; 06 salas cirúrgicas; 24 consultórios médicos; 02, consultórios odontológicos; 01 Acelerador Linear; 02 Raio X; Mamografia; 02 laboratórios; Agência transfusional; emergência; setor de fisioterapia; 02 salas de aula; farmácia; área de apoio a Lavanderia; almoxarifado; cozinha. Será composto ainda por de térreo e 04 pavimentos atendendo as salas cirúrgicas facilitando a integração entre pacientes e funcionários, sendo disponibilizado estacionamentos para uso da equipe médica/ funcionários e publico/ pacientes.

O edital com informações sobre o certame está disponível no link .

Foto Mário Sousa