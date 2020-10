GOVERNO E ABIH ASSINAM CONVÊNIO PARA A DIVULGAÇÃO DO DESTINO SERGIPE

08/10/20 - 13:18:42

A divulgação turística do Estado faz parte do programa Avança Sergipe e tem o objetivo de aquecer as vendas de pacote turístico

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), firmou convênio de mídia compartilhada com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Sergipe (ABIH-SE), na manhã desta quinta-feira (08). A parceria vai viabilizar acordo comercial com a CVC, maior operadora de viagens da América Latina, com o objetivo de incrementar a venda de pacotes turísticos para o destino Sergipe.

Para o secretário de Estado do Turismo, Sales Neto, esse acordo foi possível devido o empenho do Governador Belivaldo Chagas, principalmente no âmbito de investimentos para os setores afetados pela pandemia, como o turismo, através do programa Avança Sergipe. “Temos uma série de medidas referentes a retomada da economia, contidas no programa, e dentre elas, diversas ações que irão incrementar as atividades turísticas do nosso estado. O que nós fizemos hoje é baseado nessas premissas, onde iremos investir o recurso do governo, aliado ao recurso da ABIH, na maior operadora de turismo da américa latina, a CVC Corp. Assim, teremos incremento nas vendas de pacotes turísticos para Sergipe, principalmente na alta estação que se aproxima”, frisa.

O destino Sergipe será divulgado até o mês de janeiro de 2021 nos principais canais de mídia digital em mercados como São Paulo (capital e interior), Rio de Janeiro, Brasília, Salvador e Recife. Assinaram o convênio de cooperação técnica para divulgação de mídia compartilhada, o secretário de Turismo, Sales Neto, o presidente da ABIH, Antônio Carlos e a vice-presidente da ABIH, Daniela Mesquita.

De acordo com o presidente da ABIH, Antônio Carlos, a atitude do governo e do secretário Sales Neto, em disponibilizar a verba para a realização de uma parceria com a operadora, é de extrema importância. “É um sinal de esperança, porque é um convênio que vamos investir na maior operadora de turismo do Brasil e potencializar as vendas do verão. A partir de novembro, serão divulgadas ações a nível nacional, e isso pode amplificar a ocupação hoteleira, aumentar o número de turistas no estado e melhorar a economia”, finaliza.

Fonte e foto assessoria