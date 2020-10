ITABAIANA TEM REDUÇÃO DE 26% NOS CASOS DE COVID EM UMA SEMANA

08/10/20 - 06:28:46

Mais um boletim epidemiológico é lançado e, mais uma vez, as boas ações e parcerias realizadas para o combate à pandemia da Covid-19 se mostram firmes e eficazes no município de Itabaiana. Assim, a cidade segue em queda em relação ao surgimento de novos casos da doença, confirmando que Itabaiana tem alguns dos melhores dados em relação a esse período pandêmico mundial.

Os dados do Boletim Epidemiológico da transmissão do Coronavírus correspondentes à 40ª semana epidemiológica mostram que Itabaiana reduziu em 26% em relação à semana anterior (39ª). Os dados foram coletados e divulgados nesta terça-feira, 6, pela Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) em parceria com a Universidade Federal de Sergipe (UFS).

De acordo com o boletim, organizado por Ronaldo Santos, um dos professores da UFS que compõe a equipe técnica da publicação, no dia 05 de outubro essa média foi de 8,2 casos/dia. “Observa-se uma redução de 17,4% no valor dessa média, quando comparada à média móvel de 14 dias atrás. Itabaiana permanece em queda do número de notificações”, atesta o boletim.

Além de ser primeiro município sergipano a sair do pico e do platô da pandemia, Itabaiana também tem, proporcionalmente, o maior número de recuperados do Estado em relação aos casos confirmados: dos 4.656 casos notificados, 4.510 estão curados, número que corresponde a 96,87% de cura. “Esse número pode ser reflexo do alto número de testagem realizado no município”, expõe o boletim.

Os dados mostram, também, que Itabaiana está em redução desde a 30ª semana e que a taxa de letalidade é uma das menores do Estado. Em Itabaiana, esse número é de 1,9%.

É importante ressaltar que, apesar do decréscimo no número de novos casos, as recomendações sanitárias ainda devem ser seguidas para que se evite uma segunda onda de crescimento de casos.

Por Anderson Christian