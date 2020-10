Justiça libera Sukita para subir nos palanques de Capela

08/10/20 - 17:11:06

O ex-prefeito de Capela, Manoel Sukyta (Republicano), já pode subir nos palanques e pedir votos para a irmã Carla Sukita (Republicanos), candidata à Prefeitura capelense. A tutela provisória derrubada pelo magistrado Edivaldo dos Santos determinava, entre outras coisas, a retirada de “Manoel Sukita do protagonismo nos atos de campanha, notadamente das peças publicitárias e eventos públicos”.

Pela decisão monocrática agora derrubada, a campanha da candidata Carla Sukita estava proibida de usar “slogans sugestivos com o nome de Sukita; 2) abstenham-se da utilização no material de campanha da imagem do terceiro representado como coadjuvante; 3) abstenham-se da utilização, em qualquer ato de campanha, de artifícios publicitários voltados a induzir o eleitor a erro”.

A defesa do ex-prefeito alegou no Mandado de Segurança não haver “fundamento jurídico a impedir Manoel Messias Sukita de externar publicamente seu apoio à sua irmã, Clara Miranir Santos, candidata ao cargo de prefeito, ficou conhecida como “Clara Sukita”, em razão de ser irmã do terceiro impetrante”. Nem precisa dizer que Sukita está festejando a decisão em seu favor. É a campanha eleitoral começando a esquentar no interior de Sergipe.

Por Destaquenotícias