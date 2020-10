LEVANTAMENTO MOSTRA QUE AS VENDAS DO VAREJO EM SE CRESCEU 5,5% EM AGOSTO

08/10/20 - 14:15:27

O volume de vendas do comércio varejista em Sergipe cresceu 5,5% em agosto, em comparação com o mês anterior. Com relação ao mesmo período de 2019, houve aumento de 1,9%. A variação acumulada no ano foi de -7,6%. Já o acumulado dos últimos 12 meses registrou recuo de 5,6%. Os dados, com base na Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), foram divulgados hoje (08) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e analisados pelo Observatório de Sergipe.

A receita nominal do varejo em Sergipe também cresceu em relação a agosto, 6,4%. Na comparação anual, houve alta de 5,8%. A variação acumulada no ano foi de -4,7%; e dos últimos 12 meses, de -3,1%.

Varejo Ampliado

No varejo ampliado, que inclui as atividades de veículos e material de construção, o volume de vendas no estado cresceu 9,6% em relação ao mês anterior. Frente a agosto de 2019, o comércio varejista ampliado cresceu 3,3%. O acumulado do ano registrou ficou em -9,3%; e dos últimos 12 meses, de -6,5%.

A receita do varejo ampliado fechou o mês com aumento de 9,6%, em comparação a julho. Já com relação a agosto de 2019, o aumento foi de 7,1%. A variação acumulada no ano foi de -6,4%; e dos 12 meses, de -4,1%.

Observatório de Sergipe