“LULA VIRÁ DIALOGAR COM A POPULAÇÃO”, AFIRMA MÁRCIO MACÊDO

08/10/20 - 15:35:16

Petista também pontuou sobre alguns compromissos do PT com Aracaju e ressaltou a importância história de sua vice, Professora Ana Lúcia

O candidato a prefeito de Aracaju, Márcio Macêdo (PT), concedeu, na manhã desta quinta-feira, 08, uma entrevista ao radialista, Augusto Júnior, na Rádio Jornal. Na oportunidade, o petista apresentou algumas propostas de seu plano de governo e,

Filiado ao Partido dos Trabalhadores há quase trinta anos, Márcio se diz orgulhoso do caminho percorrido junto à sigla e, ainda, ressaltou as importantes ações realizadas nas gestões da legenda na capital, em Sergipe e no Brasil. “Eu tenho orgulho de ser do PT. Eu sei o que o PT fez por Aracaju, com Déda, e o que fez pelo Brasil, com Lula. Eu não mudei de lado, não caí no canto da sereia dos grandes empresários. Estou no lugar em que sempre estive: ao lado do povo. Quem comete erros, que pague. Mas as provas da inocência de Lula aparecem a cada dia. O tempo está mostrando que o seu julgamento foi parcial, por um juiz que tinha interesses particulares. Eu não escondo meus aliados, mas, alguns, sim. Lula vem a Aracaju para conversar com o povo e nós vamos estar lado a lado”, afirmou.

Sua trajetória dentro do partido que o formatou politicamente é motivo de honra. Fator que, segundo ele, contribuiu diretamente com a construção de seu caráter ideológico e, também, o fez escolher as pessoas certas para caminhar. “Ana Lúcia é uma guerreira. Um orgulho para todos nós. Ela tem muita energia, muita vontade de trabalhar pelo povo. Ter ela ao meu lado é uma honra inigualável. Aracaju tem a oportunidade de votar em dois professores: Ana Lúcia e eu. Por isso, vamos fazer um pacto pela educação básica. Nós vamos transformar Aracaju na capital com os melhores índices do Brasil. Além disso, nossa militância é aguerrida e já tomou conta das ruas. Nossa juventude está empolgada e as nossas carreatas estão sendo muito bem recebidas pelo povo. E o motivo é fácil de entender: é amor, é saudade do PT. A população reconhece quem somos e está pedindo a volta de quem cuidou muito dos aracajuanos e aracajuanas”, disse.

Márcio também reforçou a importância de se manter o discurso alinhado à prática. Sobretudo quando, de acordo com ele, percebe-se uma “autopromoção de enfrentamento a corrupção”. “O combate à corrupção é algo que não precisa ser dito por um candidato. Isso é obrigação. Não caiam na enganação desse discurso. O povo de Aracaju precisa de políticas públicas, de cuidado e carinho. Então, cuidado quando ouvirem A ou B dizendo que são honestos, combatentes do crime, entre outras coisas. Isso não é qualidade. É questão de caráter. É um dever de todo e qualquer cidadão”, alertou.

Propostas

Questionado sobre o que deverá realizar por Aracaju, caso seja eleito, Márcio Macêdo apontou alguns compromissos do PT que, em seu entendimento, são emergenciais para a cidade, a exemplo de investimentos na educação, geração de emprego e reformulação da saúde. “Eu vou fazer o que Déda e Senador Rogerio fizeram por Aracaju. Vamos fazer um verdadeiro combate à dengue. Ampliar as equipes de brigada, potencializar as unidades básicas da família, ampliar as equipes multidisciplinares e ter ação preventiva. Na Saúde tem dinheiro. Sendo prefeito, eu vou negociar com a bancada federal que a emenda de 2021 seja toda para saúde. Nós vamos fazer o Centro de Diagnósticos, porque as pessoas precisam ter celeridade nos resultados dos exames”, informou.

“A tarifa de ônibus está cara. Nós vamos reduzir esse valor, criar a tarifa social. Além disso, temos que dar condições mínimas de conforto. O meu sonho é transporte coletivo de qualidade, ciclovias em locais estratégicos e transporte hidroviário. Aracaju é recortada por rios importantes, é mais uma forma de pensar mobilidade. Também vamos retomar o Orçamento Participativo. A minha escola é baseada no diálogo com o povo. Eu tenho experiência, tenho currículo. E, por isso, estou preparado para esse momento”, acrescentou.

Fonte e foto assessoria