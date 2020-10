PRF: MOTORISTA É DETIDO COM 781 MAÇOS DE CIGARROS CONTRABANDEADOS

08/10/20 - 10:12:05

Policiais rodoviários federais detiveram, no início da noite da quarta-feira, 7, um motorista transportando cigarros contrabandeados. A ação aconteceu no km 1 da BR-101, em Propriá.

Os agentes federais faziam o trabalho de ronda, quando deram ordem de parada ao condutor de um veículo Fiat/Uno, com placas de Alagoas. Durante fiscalização, os policiais encontraram, no interior do veículo, 781 maços de cigarros contrabandeados (distribuídos em duas caixas), carga com o valor de quase R$ 4 mil. O condutor assumiu ter conhecimento sobre a ilicitude da mercadoria.

A ocorrência foi encaminhada à delegacia da Polícia Federal na grande Aracaju.

Fonte e foto: PRF/SE