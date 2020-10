Por 5 votos a 0, o Pleno do Tribunal de Contas anula a aposentadoria de Clóvis Barbosa

08/10/20 - 12:24:02

Por 5 votos a 0, o Pleno do Tribunal de Contas do Estado TCE) anulou nesta quinta-feira (08) a aposentadoria compulsória de Clóvis Barbosa de Melo. Não votaram os conselheiros Flávio Conceição e Susana Azevedo.

A decisão cabe recurso e as informações são de que Clóvis Barbosa irá recorrer.

Tudo começou com a aposentadoria compulsória do então conselheiro Flávio Conceição, após a justiça julgar inocente e anular a aposentadoria. Com isso, o TCE passou a ter 8 conselheiros e isso acabou criando um impasse na Câmara de Contas que passou a ter 8 conselheiros e 8 salários.