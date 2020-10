SERGIPE É O 1º ESTADO DO PAÍS A INICIAR OS PAGAMENTOS DA LEI ALDIR BLANC

08/10/20 - 06:00:52

A Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap) iniciou nesta quarta-feira, 7, o pagamento referente ao auxílio emergencial, atendendo 208 artistas e agentes culturais cadastrados na Lei Aldir Blanc. A partir da iniciativa, Sergipe se consagra como o primeiro no Brasil a pagar o auxílio emergencial da Cultura, no valor de R$ 600, e pioneiro no Nordeste a ter o Plano de Ação aprovado.

“Lançamos recentemente dois editais no valor de R$ 6 milhões e, inclusive, as inscrições continuam abertas até o dia 16 de outubro. Temos agora, a efetivação de pagamento no valor de R$ 600 destinados aos artistas e agentes culturais iniciado no dia de hoje, pois o objetivo é que as ações tenham a abrangência devida e cheguem na ponta, ou seja, de norte a sul do estado garantindo a aplicabilidade da Lei em todo o território sergipano”, enfatiza a presidente da Funcap, Conceição Vieira.

Cadastro

Para os interessados em obter acesso às três linhas de atuação da Lei Aldir Blanc (renda emergencial, subsídio aos espaços culturais, promoção de editais e chamadas públicas), a Funcap orienta sobre a importância de inscrição na página mapas.cultura.se.gov.br. Após o cadastro no Mapa Cultural de Sergipe, o cidadão poderá escolher qual dos itens ofertados pela Lei atendem aos seus anseios.

Por Shis Vitória