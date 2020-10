Shopping Prêmio preparou programação online para celebrar o mês das crianças

08/10/20 - 13:38:52

O Shopping Prêmio manteve a tradição e preparou uma programação especial para celebrar o mês que homenageia as crianças. A partir de amanhã (09), até o dia 12, a garotada vai poder aproveitar várias atrações online no Instagram do Prêmio. A programação que foi planejada para garantir diversão e segurança aos pequenos, inclui contação de histórias e apresentações com o grupo Catalise e live com o cantor Thiago Sol, da banda Sol Kids. Para aproveitar, basta acessar o perfil do Instagram @shoppingpremio.

Confira a programação completa:

Dia 09, às 17h: live com apresentação Novo Circo Gentileza

Dia 10, às 17h: live com historinha de Maria e João

Dia 11, às 17h: live com historinha A Arca de Noé

Dia 12, às 17h: live com o cantor Thiago Sol

Por Juliane Balbino