Um homem morre e duas mulheres são baleadas na Barra

08/10/20 - 09:59:57

Um homem foi assassinado e duas mulheres foram alvejadas a tiros na noite desta quarta-feira (07) no bairro da Portelinha, município de Barra dos Coqueiros.

As informações passadas por populares são de que o homem identificado como Eleilton Ribeiro, 29 anos, foi atingido pelos tiros e morreu no local. Já as duas mulheres que estariam em companhia da vitima também foram alvejadas e socorridas.

Até o momento não se sabe a motivação e nem a autoria do crime.

A polícia civil está investigando o caso.