Uma eleição de medo e risco

08/10/20 - 00:50:11

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

Há três meses que os comentários levavam à possibilidade de uma campanha atípica. E começa a se perceber dificuldade de levar o povo à praça. O pedido de um eleitor amigo ao seu candidato, que fosse de máscara durante visita agendada, é um sinal claro de que o povo tem receio de um retorno da pandemia e toma suas precauções. Mesmo que se veja falta de cuidados em algumas carreatas – de todos os candidatos – percebe-se que há uma maioria que teme uma infecção e se recusa a fazer festa aos que circulam por seu bairro e passam por sua rua.

No interior esse cuidado com a pandemia é menor. Sempre foi assim desde o início, mas já se percebe medo de eleitores que estão vendo uma queda do coronavírus em todo o Estado, mas que passaram a acreditar que só chegará ao fim com a vacina. Ontem, em Estância, o deputado federal Valdevan Noventa (PL) estava em campanha. Ele apoia o candidato do Psol, Márcio Souza, que disputa a Prefeitura. Em meio a um grupo de pessoas, vestido com uma camisa regata, de bermudas e de microfone na mão, Noventa falava gesticulando de forma exagerada para essa platéia sem uma única máscara, aglomerada e à disposição para se tornar refém do Covid-19.

Acontece isso em todos os municípios e em Aracaju não é diferente. Mesmo que haja um mínimo de cuidado, sempre tem pessoas se expondo diante até de candidatos que já foram infectados e estão imunes. Percebe-se, nesse momento, que se tem pouca euforia popular e que o importante para quem disputa as eleições não é cumprir protocolos, mas o voto, exclusivamente o voto, mesmo que dias após os casos e mortes provocados pelo Covid voltem a desfazer um trabalho cuidadoso e bem estudado para tirar Sergipe do vermelho do terror da pandemia.

Em Aracaju o eleitor ainda não despertou para as eleições. Todos os candidatos estão percebendo isso. Acredita-se que logo após o início dos programas eleitorais, e até com o resultado de uma pesquisa do Ibope, que será divulgada amanhã pela TV-Sergipe, sejam motivo para o povo ir às ruas. Mas, onde já se viu a população sair alucinada para idolatrar candidatos? Acontecia quando haviam os showmícios, onde o artista é que atraia multidões. Mas nesses tempos de agora, não há “força estranha” que provoque esse clamor, tanto em razão da pandemia, quanto pela falta de motivo para se envolver em projetos eleitorais que não mexem com o sentimento cívico ou ideológico de um povo ainda preocupado com as perdas provocadas pelo Covid, seja por mortes, estado de saúde ainda precário, desempregos e falências.

Falta muita coisa para empolgar o eleitor, que necessita de segurança para sair de casa, enfrentar fila, de alguma forma se aglomerar e votar. A previsão é de que haverá uma alta abstenção, que possa confirmar uma vitória no primeiro turno, ou que provoque surpresa como a que ocorreu em 2018.

Certa vinda de Lula

Não está fechada a data, mas o ex-presidente Lula da Silva (PT) já afirmou que virá a Aracaju para dar força à candidatura petista de Márcio Macedo a prefeito.

*** A vice-governadora Eliane Aquino (PT) já conversou com Lula e diz que a pandemia deixa o ex-presidente com receio de viajar.

Acha muito bacana

Eliane Aquino já participou de três carreatas do PT ao lado de Márcio Macedo. Achou todas “muito bacanas” e diz que se surpreendeu com a militância animada e com a receptividade “muito grande da população.”

*** Dentro desse clima ainda de pandemia, Eliane Aquino admitiu que a participação do povo estivesse além do que ela imaginava.

Danielle e equipe

A candidata à prefeita pelo Cidadania, Danielle Garcia, durante o “cafezinho na Acese”, já anunciou o seu secretário de Desenvolvimento Econômico. Será o empresário Milton Andrade (PL).

*** Complementa o anúncio com o “caso seja eleita”.

*** Modesta, Danielle justifica a escolha: “Milton Andrade, assim como os demais que poderão compor seu secretariado, seguirão critérios técnicos”

*** Até hoje é a única candidata que inicia a montagem da equipe antes das eleições. Credite-se isso à falta de experiência.

Aumentar crédito

O senador Rogério Carvalho (PT) protocolou emenda à MP 1006/2020 para aumentar a margem de crédito consignado dos titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social durante o período da pandemia de covid-19.

*** Para Rogério é fundamental possibilitar acesso ao crédito a aposentados e pensionistas, principalmente neste momento de pandemia.

Almeida e a candidatura

Candidato a prefeito de Aracaju pelo PRTB, Almeida Lima foi ponderado: “em ordem de pobre e no modo que a Covid-19 permite, nossa campanha vai bem”.

*** Almeida Lima garante que não vai infringir protocolos para evitar expansão do coronavírus, para não ser contaminado e nem contaminar ninguém.

Oba-oba da Campanha

Almeida reconhece que não dá para abraçar o povo e nem fazer campanha ao velho estilo, sem “aquele oba-oba que não leva nada à população”.

*** – Esse tipo velho de campanha não expõe propostas e nem se debate nada, diz Almeida, que está preferindo usar o espaço nas redes e grupos da internet.

Povo vai despertar

É unanimidade, entre os candidatos, que os eleitores ainda não despertaram para as eleições municipais e que demonstram indecisão em relação ao voto.

*** Há o mesmo entendimento entre eles de que as campanhas vão ‘pegar fogo’ depois do horário gratuito das emissoras de TV e do resultado da pesquisa do Ibope.

Gente compra voto

A denúncia é de um candidato a vereador que anda muito em Aracaju: “tem gente comprando voto no valor de R$ 100 no bairro 18 do Forte”.

*** E deu uma dica: “esse dinheiro vem de Itabaiana”.

Não terá debate

Record, SBT, CNN Brasil e RedeTV anunciaram que não vão realizar debate entre os candidatos que disputam as eleições municipais no primeiro turno.

*** A decisão também atinge Sergipe, através da Record, inclusive pelo número de candidatos: são onze. Falta a Rede Globo aderir…

Três contas abertas

O vereador Vinícius Porto (PDT), que disputa a reeleição, diz que todos os candidatos à Câmara Municipal de Aracaju abriram três contas bancárias, o que deve ter ocorrido em outros municípios.

*** Uma conta para doações privadas, outra para Fundo Partidário e uma terceira para o Fundo Eleitoral.

*** O vereador diz que até o momento não soube de nenhum candidato que tivesse dinheiro do Fundo Eleitoral depositado.

*** – E isso está provocando mal estar em todos os partidos com chapa para vereador.

Jackson e campanha

Ex-governador Jackson Barreto (MDB) está em campanha por bairros de Aracaju para eleger seu candidato a vereador.

*** Por onde passa ouve comentários positivos favoráveis a Edvaldo Nogueira, “mas tudo ainda está muito frio”.

*** Também acha que os programas eleitorais e a pesquisa do Ibope vão esquentar a população e podem provocar uma maior participação nela.

Valdevan trabalha

O deputado federal Valdevan Noventa (PL) participou, ontem, da solenidade de ordem de Serviço, dada pelo governador Belivaldo Chagas para rodovia, em Umbaúba.

*** Valdevan vem atuando mais em Estância, onde apoia Marcio Souza (Psol) a prefeito e tem “batido forte” no candidato à reeleição, Gilson Andrade.

*** Noventa faz campanha em Arauá, Monte Alegre, Itabaiana e também em Umbaúba.

Mostrar experiência

Georlize Teles, candidata à Prefeitura de Aracaju pelo DEM, vai aproveitar os primeiros programas e inserções do final de semana, para apresentar currículo e sua experiência na gestão pública.

*** Ela terá 43 segundos de tempo na TV, o tanto minúsculo para expor seu trabalho.

*** Georlize tem como slogan ‘Experiência para Mudar’ e tentará mostrar que está pronta para exercer o mandato de prefeita da Capital.

Ainda sobre o Fundo

Segundo informação chegada na noite de ontem, alguns partidos vão mandar Fundo Eleitoral apenas para candidatos majoritários em cidades do interior.

*** Os candidatos a vereador podem receber algum dinheiro dependendo da vontade do majoritário. É muita confusão.

Venha de máscara!

José Raimundo Ribeiro, o Cabo Zé, ex-prefeito de Lagarto, agora é candidato a vereador. Para ele, a Câmara Municipal está desgastada.

*** Cabo Zé tem visitado eleitores na cidade e povoados e lembra da Bica e da Fonte que ele construiu quando prefeito. Diz que a receptividade é boa.

*** Cabo marcou visita a um eleitor e ouviu dele: “venha de máscara, o que mostra o medo do povo com o vírus”.

Uma boa conversa

Entra em obstrução – Senador Rogério Carvalho (PT) diz que e toda oposição entra em obstrução para defender auxílio de R$ 600 até o fim do ano!

E não dá em nada – Segundo Lauro Jardim, de O Globo, Flávio Bolsonaro dançou “hit dos maconheiros” com verba do Senado.

Discurso violento – O deputado Valdevan Noventa (PL) faz campanha em Estância com discurso violento contra o prefeito Gilson Andrade.

Difícil suportar – Presidente Jair Bolsonaro diz: “acabei com a Lava Jato porque não tem mais corrupção no governo.”

Diário Viomundo – Estrella, o geólogo que descobriu o pré-sal brasileiro, fala sobre importância da Petrobrás para o País.

Ideias para programa – Rodrigo Valadares, candidato a prefeito pelo PTB, diz que está atuando diretamente no programa de TV e dá ideias para produção do programa.

Segundo UOL – “Triunfo da velha política”, diz ex-ministro Sérgio Moro após Bolsonaro citar fim da Lava Jato.

Felipe Neto – Um dia a população brasileira vai descobrir que foi enganada e ludibriada pra achar que o MTST é algo monstruoso.