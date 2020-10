Vereador Cabo Amintas volta a defender motoristas e cobradores de ônibus

08/10/20 - 12:58:30

O vereador Cabo Amintas (PSL) falou sobre a demissão dos cobradores de ônibus das empresas de Aracaju, durante Sessão On-line da Câmara Municipal de Aracaju (CMA). A discussão foi divulgada em suas redes sociais, na noite desta quarta-feira, 07.

Amintas discutiu com o vereador Vinícius Porto (PDT) que afirmou ter sido procurado por 30 ex-cobradores que agradeceram pelo realocamento de função. Cabo Amintas duvidou dessa informação, por receber vários pedidos de ajuda desses profissionais que estão sendo todos demitidos.

“Eu lamento o discurso do vereador Vinícius Porto, quero saber quem são esses cobradores que estão felizes com essa demissão em massa que está acontecendo. São vários profissionais, pais e mães de família que estão sendo demitidos sem explicação nenhuma! Fazendo com que os motoristas de ônibus acumulem a função de conduzir o veículo e cobrar a passagem. Essa colocação do vereador foi absurda, uma bela defesa dos donos das empresas de ônibus. Me chamou bastante atenção essa defesa”, criticou Amintas.

Fonte: Assessoria de imprensa do vereador Cabo Amintas