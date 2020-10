Alessandro é contra aprovação de Kássio Nunes para o STF

09/10/20 - 05:48:43

O senador Alexandro Vieira (Cidadania) é contra a aprovação do nome do desembargador Kassio Nunes Marques para o Supremo Tribunal Federal (STF) na vaga aberta com a aposentadoria do decano Celso de Mello. Para ser nomeado para a cadeira, Kassio Nunes precisa dos votos favoráveis de 41 dos 81 senadores, em votação secreta. Nesta quinta-feira (8), o diretório nacional do Cidadania, partido que reúne atualmente três senadores, divulgou nota nesta quinta-feira (8) em que se manifesta sua posição contrária à aprovação do nome pelo Senado.

“A cada dia que passa, a biografia de Kassio Nunes Marques diminui. Conforme a imprensa, e ele mesmo reconheceu em parte, não tem o pós-doutorado que disse ter, não tem a pós-graduação que alegou e supostamente plagiou o trabalho de colegas em sua dissertação de mestrado. Mesmo o título de “desembargador” foi hoje contestado por um ministro do próprio STF”, diz a nota. “A Executiva Nacional do Cidadania considera que o nome não reúne as condições necessárias para o cargo.”

No Senado, três senadores pertencem à sigla: Alessandro Vieira (SE), Eliziane Gama (MA) e Jorge Kajuru (GO). Apenas o primeiro representante de Sergipe integra a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) na condição de titular, colegiado é o responsável pela sabatina do indicado. Todos os senadores votarão o nome em Plenário.

A liderança do partido na Casa ainda não se manifestou. O texto, assinado pelo presidente nacional do partido, Roberto Freire, também formula críticas ao indicado ao Tribunal de Contas da União (TCU), o atual ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Oliveira. “O ministro Jorge Oliveira não tem qualificação para a função. Seu grande feito é ter sido secretário particular do presidente mesmo quando exercia outros cargos.”

Fonte: Congresso em Foco