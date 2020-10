Belivaldo comemora pagamento antecipado do 13º Salário

09/10/20 - 17:29:07

O governador Belivaldo Chaga (PSD) disse que, como fora anunciado, “começamos nesta sexta-feira (09) o pagamento antecipado da primeira parcela do 13º salário, para todos os servidores do Estado, por ordem de data de aniversário. Aposentados, pensionistas, servidores, empregados efetivos e comissionados com data de nascimento entre janeiro a abril já receberam hoje (sexta) 50% do valor líquido do 13º.

Belivaldo lembrou que os servidores com data de nascimento entre maio e agosto receberão 50% do valor líquido do 13º salário na folha suplementar de outubro, e os que nasceram entre setembro a dezembro, na de novembro. Também estão sendo regularizados o terço de férias dos servidores do Estado e o auxílio-uniforme para os policiais militares, que estavam suspensos por causa da pandemia.

– Os esforços que empreendemos desde o início da gestão estão nos ajudando a enfrentar a crise causada pelo novo coronavírus e ainda investir na nossa economia. Tudo para fazer Sergipe avançar! Comemorou o governador.