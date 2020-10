Boas Práticas na Rede Seduc reúne gestores e professores das escolas estaduais

09/10/20 - 14:13:41

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) realizará na próxima terça-feira, 13, mais uma edição do projeto Boas Práticas na Rede, uma série de lives que contempla todas as diretorias regionais de educação de Sergipe para um bate-papo sobre as experiências pedagógicas vivenciadas por professores, gestores, pais, mães e alunos no período de ensino remoto. O encontro será transmitido pelo canal do YouTube Educação Sergipe, às 17h, e terá como convidados gestores e professores de escolas da Diretoria Regional de Educação 1, no Sul sergipano.

Estarão presentes nessa edição a diretora do Departamento de Educação (DED/Seduc), Ana Lúcia Lima; o diretor da DRE 1, Franz Russemberg da Silva Santos; Antônio Bispo de Oliveira Neto, diretor do Serviço de Planejamento e Ensino da DRE 1; Jadson Teles Silva, diretor do Colégio Estadual Arquibaldo Mendonça (Indiaroba); Karla de Jesus Santos, coordenadora pedagógica do Colégio Estadual Olímpio Campos (Itabaianinha); e Silvânia Santana Santos, professora da Sala de Recursos Multifuncionais do Colégio Estadual Dionízio Machado (Indiaroba).

Para o diretor da DRE 1, Franz Russemberg, esse encontro virtual será uma oportunidade para os professores, gestores e estudantes serem inspirados por práticas pedagógicas diferenciadas que se destacam nesse momento de aulas não presenciais. Durante a live, vamos compartilhar experiências que irão contribuir para que demais professores e escolas possam usar estratégias vencedoras para esse momento educacional atípico. Ninguém faz educação sozinho, e a melhor ideia pedagógica nem sempre precisa ser exclusivamente a nossa. A prática pedagógica dos nossos colegas nos engrandece. Convidamos todos para esse momento de reflexão, disse.

O Boas Práticas na Rede contempla uma série de lives conduzidas pelo Departamento de Educação da Seduc com as diretorias regionais de educação (DREs) para socialização de experiências exitosas das escolas na realização das aulas não presenciais. O propósito é ramificar as boas práticas implementadas nas unidades escolares estaduais, resultado da superação e empenho de milhares de profissionais por todo o território sergipano. A cada semana, o gestor da DRE falará sobre as ações implementadas nas unidades de ensino, juntamente com os respectivos diretores e professores.

Assessoria de Comunicação da SEDUC