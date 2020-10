Candidato a prefeito de Propriá, Dr Valberto bate record em live

09/10/20 - 15:16:39

O novo fenômeno das redes sociais de Propriá, Dr. Valberto, candidato a prefeito, mostrou força e para que veio. Na sua primeira live, segunda da campanha o candidato obteve mais de 450 visualizações simultaneamente. A live foi realizada na noite desta quinta-feira, 08, com recorde de visualizações e engajamento, sendo mediada pela jornalista Heriêta Schuster.

Durante a transmissão Dr. Valberto apresentou o seu Plano de Governo para a saúde do município, respondeu perguntas dos seguidores que foram unanimes em afirmar que ele é o candidato mais preparado para assumir a prefeitura do município.

Dr. Valberto reafirmou seu compromisso em realizar uma gestão democrática e com a participação ativa da população, entre os planos apresentados por ele está o convênio com o IPES Saúde para oferecer um plano de saúde para os funcionários municipais. Desmentiu os boatos dos adversários de que quando assumisse a prefeitura iria mudar a feira de lugar. “Eu quero aproveitar para deixar claro a todos os feirantes que não mudaremos a feira de lugar, iremos revitalizar esse espaço para garantir um ambiente mais confortável, agradável e higiênico para os feirantes e compradores. Também iremos implantar o programa “Saúde na Feira”, com uma equipe de saúde preparada para dar assistência a população com uma ambulância de plantão nos dias de mais movimentação na feira”, destacou Dr. Valberto.

Por assessoria