Candidatos a prefeito no primeiro programa de radio e TV

09/10/20 - 15:48:50

No primeiro programa eleitoral da campanha, no início da tarde desta sexta-feira, 9, o prefeito Edvaldo Nogueira, que pleiteia a reeleição, foi o único candidato a já apresentar propostas e o único a utilizar máscara como parte das medidas de enfrentamento ao coronavírus. Os demais candidatos utilizaram o tempo para se apresentar ao eleitor e para tecer críticas a Edvaldo. Os candidatos do PSOL, Alexis Pedrão, e do Avante, Lúcio Flávio, não utilizaram os seus tempos de TV.

Primeira a aparecer na propaganda eleitoral, a candidata do DEM, Georlize Teles, falou do seu histórico pessoal e profissional. Em seguida, a candidata do Cidadania, Danielle Garcia, também se apresentou e apareceu ao lado do seu companheiro de chapa, Valadares Filho. Embora estivessem bem próximos um do outro, ambos não usavam máscaras.

Terceiro a ser apresentado, Rodrigo Valadares, candidato do PTB, exibiu um vídeo no qual mostra problemas da cidade, mas não apresentou propostas para solucioná-los. E, embora tenha criticado o atual prefeito, concluiu seu programa mostrando a Orla Pôr do Sol, obra planejada e realizada por Edvaldo, recentemente reformada pelo governo em parceria com a prefeitura.

O candidato do PDT, Edvaldo Nogueira, foi o quarto a ter seu programa exibido no horário eleitoral. Ele mostrou ações desenvolvidas pela sua administração, como obras e ações no enfrentamento ao coronavírus, e apresentou o projeto “Cidade Futuro”, que prevê, entre outras iniciativas, a revitalização do Centro, a urbanização da Zona de Expansão, a atração de empresas de tecnologia para Aracaju e a execução da Parceria Público Privada de Iluminação Pública.

Em seguida foi a vez do programa eleitoral do PT, no qual o candidato Márcio Macedo só apareceu nos segundos finais. No programa só apareceram o senador Rogério Carvalho e o representante o ex-presidente da OAB-SE, advogado Henri Clay Andrade (Rede). Ambos declararam apoio a Márcio.

Alexis Pedrão, do PSOL, detém 20 segundos do tempo de propaganda, mas não usou. Lúcio Flávio, do Avante, possui 21 segundos, mas também não fez uso do espaço. Os demais quatro candidatos a prefeito da capital sergipana – Almeida Lima (PRTB), Gilvani Santos (PSTU), Paulo Márcio (DC) e Juraci Nunes (PMB) não possuem tempo de rádio e TV.