Colégio de Aracaju celebra Dia das Crianças com ‘drive-thru’

09/10/20 - 14:07:17

O Dia das Crianças deste ano foi comemorado pelo Colégio Master de maneira especial. Para celebrar a data tão aguardada pelos pequenos estudantes, a escola promoveu, nos dias 8 e 9 de outubro, um ‘drive-thru’ animado, com recepção da equipe pedagógica, distribuição de brinde, balões, pipoca e, claro, muita animação com personagens lúdicos. A festa ganhou um formato diferente, devido à pandemia da Covid-19, onde pais e alunos puderam rever a equipe do Master e matar a saudade da escola de forma segura, sem precisar sair dos respectivos veículos.

Sobre o Colégio Master

Voltado para a excelência na arte de ensinar, o Colégio Master está localizado no bairro Jardins, em Aracaju (SE) e conta com uma história de 21 anos dedicados à educação. Com infraestrutura pensada para aprimorar o processo de ensino-aprendizagem dentro e fora de sala de aula e um corpo docente formado por destacados profissionais da educação de Sergipe, o Master figura, desde a sua criação, entre as instituições de ensino de maior prestígio no estado. Instituído sobre pilares éticos e culturais direcionados para a formação cidadã, tem como missão promover uma ação educativa integrada e inovadora, capaz de preparar crianças e jovens para atuarem como protagonistas da história contemporânea.

Foto: Ascom Master

Lotti+Caldas Comunicação